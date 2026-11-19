Der Start von Grand Theft Auto VI hat für deutlich erhöhten Datenverkehr im Telekom-Netz gesorgt. Der größte Anstieg zeigte sich aber bereits zum Beginn des Vorabdownloads am 10. November: Der gemessene Datenverkehr von Xbox und PlayStation erreichte bis zu 7 Terabit pro Sekunde. Das war mehr als das Dreifache des üblichen nächtlichen Spitzenwerts von rund 2,2 Terabit pro Sekunde. Verglichen mit den durchschnittlich geringsten Download-Aufkommen lag die Spitze beim Vorabdownload sogar zehnfach höher. Das Netz der Telekom lief während des Vorabdownloads und zum Spielstart zuverlässig und stabil. Die Telekom hat intensive Vorbereitungen in ihrem Netz getroffen, um den Ansturm auf GTA VI gut zu bewältigen.

Größter Ansturm vor dem eigentlichen Spielstart

Zum Release am 19. November fiel die zusätzliche Belastung geringer aus, lag aber deutlich über den normalen Datenaufkommen. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr erreichte der Datenverkehr der untersuchten Plattformen bis zu 3,3 Terabit pro Sekunde – rund 50 Prozent mehr als das übliche nächtliche Maximum und rund fünf Mal höher als das durchschnittlich geringste Aufkommen in einer Nacht. Die Auswertung deutet darauf hin, dass viele Gamer die Spieldateien bereits vor der Veröffentlichung heruntergeladen hatten. Der sogenannte Preload ermöglichte es, zum offiziellen Start direkt loszuspielen.



GTA VI benötigt je nach Gerät bis zu 212 Gigabyte Speicherplatz. Auch die im Handel angebotene Spielebox enthält einen Downloadcode statt einer Disc. Das Spiel ist also ausschließlich per Download verfügbar, was Netze weltweit vor Herausforderungen stellt.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil