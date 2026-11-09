KI-Nachfrage steigt: Telekom erweitert KI-Fabrik in München

Mehr Rechenleistung für Künstliche Intelligenz. Die Deutsche Telekom wird ihre KI-Fabrik im Münchner Tucherpark weiter ausbauen. Das gab der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Tim Höttges, heute in München bei einer Pressekonferenz des Unternehmens bekannt. Zu den NVIDIA Blackwell Systemen B200 kommen weitere GPUs der neuesten NVIDIA Blackwell Ultra Generation (B300) hinzu. Damit verdoppelt die Telekom die Anzahl der Chips dieser Klasse. Aufgrund höherer Leistung steigt die Rechenleistung noch deutlicher. Zudem werden in der KI-Fabrik weiterhin die NVIDIA GPUs RTX PRO 6000 Blackwell Server-Edition eingesetzt.

Die Telekom reagiert damit auf die hohe Nachfrage nach leistungsfähiger KI-Infrastruktur und investiert knapp eine weitere Viertelmilliarde in die technologische Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas. Mit dem Ausbau wird die Leistung der KI-Fabrik auf 20 Megawatt ausgeweitet. Zusätzliche NVIDIA Blackwell-Ultra-Systeme vom Typ B300 sorgen für mehr Rechenpower bei anspruchsvollen KI-Anwendungen – vom Training und Betrieb großer KI-Modelle bis hin zu komplexen Reasoning-Aufgaben und Simulationen. Davon profitiert auch die Physical AI: Unternehmen können virtuelle Umgebungen berechnen und beispielsweise erproben, wie Roboter, Produkte oder Produktionsanlagen unter realitätsnahen Bedingungen reagieren. In wenigen Stunden ist damit möglich, was aktuell Wochen oder Monate dauert. Auch eigene KI-Modelle können in der KI-Fabrik trainiert werden.

Deutschland darf bei KI nicht nur Nutzer sein, sondern muss selbst Wertschöpfung und Wohlstand schaffen. Die Telekom ist hier im Rekordtempo vorangegangen. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und bauen aus. Damit aus Ideen innovative Produkte werden, und aus Innovationen Wachstum. Die Welt muss mit Europa rechnen. Leistungsfähige KI entsteht dabei im Zusammenspiel von Rechenkapazität, sicheren Datenräumen, leistungsfähiger Konnektivität und souveräner und sicherer Umgebung. Die Telekom verbindet diese Bausteine mit Partnern aus Industrie, Wissenschaft und öffentlicher Hand zu einem europäischen KI-Ökosystem. Ziel ist es, KI nicht nur zu entwickeln, sondern als skalierbares Geschäftsmodell in die Praxis zu bringen – für messbare Effizienzgewinne, neue Produkte und zusätzliche Wertschöpfung in Deutschland und Europa.



Telekom-Chef Tim Höttges

Erweiterung nach nur sieben Monaten

Erst im Februar 2026 wurde die Industrial AI Cloud (KI-Fabrik) im Münchner Tucherpark in Betrieb genommen. Unternehmen, Start-ups, Forschung und der öffentliche Sektor können dort KI-Anwendungen entwickeln, trainieren und produktiv einsetzen. Schon der erste Ausbauschritt erhöhte die verfügbare KI-Rechenkapazität in Deutschland um 50 Prozent und war bereits sieben Monate später ausgebucht. Daher hatte die Telekom bereits im Mai mit der Planung weiterer Ausbaustufen begonnen.

Damit setzt die Telekom ihre Ankündigung aus dem Februar konsequent um: versprochen und gehalten. Die erste Ausbaustufe ist ausgelastet, namhafte Industrieunternehmen wie Siemens oder Daimler Trucks nutzen die Infrastruktur bereits und eine gut gefüllte Projektpipeline zeigt den weiteren Bedarf. Der Ausbau ist deshalb der nächste Schritt, um KI-Rechenleistung in Deutschland vom Pilotprojekt in die industrielle Breite zu bringen



Telekom-Vorstand und T-Systems Chef Dr. Ferri Abolhassan

Investition in Deutschlands KI-Infrastruktur

Unternehmen erhalten damit Zugang zu leistungsfähiger KI-Infrastruktur unter europäischen Anforderungen an Datenschutz, Sicherheit und Datenkontrolle. Die wachsende Nachfrage nach den Kapazitäten zeigt zugleich, wie schnell KI den Sprung aus Forschung und Pilotprojekten in die wirtschaftliche Praxis schafft. Unternehmen und Institute, wie zum Beispiel Currenta, Siemens, Synopsis, Agile Robots, Wandelbots, PhysicsX, Noxtua, EDAG, und Soofi nutzen die Infrastruktur bereits für industrielle KI, Robotik, Simulationen, Sprachmodelle wie das offene NVIDIA Modell Nemotron oder das deutsche Sprachmodell Soofi, sowie weitere datenintensive Anwendungen.

Im Mittelpunkt steht der konkrete Nutzen für Kunden: Unternehmen können Produktionsprozesse simulieren, Robotik und digitale Zwillinge entwickeln, Sprachmodelle trainieren und KI-Anwendungen sicher in den Betrieb bringen. Ein Beispiel ist das in Deutschland entwickelte Sprachmodell Soofi, das auf der Infrastruktur der Telekom trainiert wird. Damit stärkt die KI-Fabrik nicht nur industrielle Wertschöpfung, sondern auch technologische Souveränität in Deutschland und Europa.

Und damit nicht genug: Die Telekom prüft derzeit, mit Partnern ihr Engagement in Bayern auszuweiten. Die Gespräche befinden sich in einer intensiven Phase. Voraussetzung für eine Umsetzung sind tragfähige finanzielle Rahmenbedingungen, eine belastbare Finanzierung und ein insgesamt wirtschaftlich tragfähiges Modell. Eine abschließende Investitionsentscheidung ist noch nicht gefallen.

Zitate

Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung

„Die Telekom denkt groß und handelt schnell. In wenigen Monaten von der Idee zum Betrieb, nach einem Jahr ausgebucht, jetzt wird verdoppelt. Genau diese Haltung und genau dieses Tempo brauchen wir, um das KI-Rennen für Deutschland und Europa zu gewinnen. Die Bundesregierung wird ihren Teil dazu beitragen, dass weitere solche Erfolge folgen können.“

Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

„Die nächste Welle der künstlichen Intelligenz wird grundlegend verändern, wie wir produzieren. Deutschland hat dafür einen besonderen Wettbewerbsvorteil: das über Jahrzehnte gewachsene Prozesswissen unserer Industrie. Wenn wir dieses Wissen mit leistungsfähiger KI verbinden, entsteht industrielle Intelligenz. Dafür brauchen unsere Unternehmen sichere, souveräne und bezahlbare Rechenleistung. Die Deutsche Telekom schafft hier in München genau diese Voraussetzung und verdoppelt ihre Kapazitäten auf 20.000 Grafikprozessoren. Das ist unternehmerischer Mut, der aus technologischen Möglichkeiten industrielle Realität macht. Und genau hier liegt eine große Chance für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“

Roland Busch, CEO Siemens

„Industrielle KI ist die Jahrhundertchance – für unsere Kunden, die Industrie und unser ganzes Land. Denn die nächste Entwicklungsstufe der KI entscheidet sich in der realen Welt: dort, wo produziert, gearbeitet und Wert geschaffen wird. Deutschland ist genau hier stark, weil wir das notwendige Wissen, die Daten und die klugen Köpfe haben. Jetzt müssen wir diese Stärke konsequent mit KI verbinden, unsere Industrie neu erfinden und so neues Wachstum und neuen Wohlstand schaffen. Der Ausbau der KI-Infrastruktur ist dabei enorm wichtig, sodass aus der Jahrhundertchance eine deutsche Erfolgsgeschichte wird.“

Wissenswertes rund um die KI-Fabrik

NVIDIA Blackwell Ultra Systeme GPUs (B300)

Die neuen Chips sind für besonders rechenintensive KI-Anwendungen ausgelegt. Im Fokus stehen das Training und die Inferenz großer KI-Modelle, KI-Reasoning und agentische Anwendungen. Die zusätzlichen Kapazitäten erweitern daher die Möglichkeiten für Unternehmen, KI vom Pilotprojekt in den produktiven Einsatz zu bringen. Industrielle Anwendungen benötigen dafür leistungsfähige Rechenressourcen – etwa für das Training von KI-Modellen und den Einsatz agentischer KI. Für digitale Zwillinge, Simulationen und Robotik kommen je nach Anwendung weitere GPU-Klassen und Software wie NVIDIA CUDA X und Omniverse-Bibliothek zum Einsatz.

Energieeffiziente KI – und Wärme für den Tucherpark

Leistungsfähige KI braucht viel Rechenleistung. Umso wichtiger ist ein effizienter Betrieb der dafür nötigen Infrastruktur. Die Industrial AI Cloud in München erreicht einen PUE-Wert 1,2. Der PUE-Wert (Power Usage Effectiveness) zeigt, wie viel zusätzliche Energie ein Rechenzentrum neben der eigentlichen IT benötigt – etwa für Kühlung und Stromversorgung. Je näher er an 1,0 liegt, desto geringer ist der Zusatzverbrauch.

Die KI-Fabrik benötigt einschließlich Kühlung und weiterer Infrastruktur weniger als 1,2 Kilowattstunden Strom je Kilowattstunde IT-Verbrauch. Auch die entstehende Abwärme wird künftig sinnvoll genutzt: sie wird das gesamte Quartier des Tucherparks mit Wärme versorgen.

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