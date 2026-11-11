MagentaTV: Zwischen Liebesglück, Machtspielen und Hexerei

In diesem Winter kommen Serienfans bei MagentaTV voll auf ihre Kosten. So wagt die unscheinbare Mary Bennet in „The Other Bennet Sister“ – einer neuen Erweiterung des Jane-Austen-Universums –einen Neuanfang fernab ihrer Familie und macht sich auf die Suche nach ihrem eigenen Glück. Weniger romantisch geht es in der satirischen Dramaserie „The Audacity“ zu, in der Machtspiele, große Egos und ein Datenskandal die Tech-Elite des Silicon Valley aufmischen. In der zweiten Staffel der schwarzhumorigen Thriller-Serie „Sweetpea“ bekommt es die mordende Rhiannon Lewis unterdessen mit einem Nachahmungstäter zu tun. Und auch in der dritten Staffel von „Mayfair Witches“ bleibt es düster: Diesmal führt die Geschichte rund um Hexerei und übernatürliche Mächte nach Salem.

„The Other Bennet Sister“: Mary Bennet schreibt ihre eigene Geschichte

Basierend auf dem gefeierten Roman von Janice Hadlow erzählt „The Other Bennet Sister“ die Geschichte von Mary Bennet (Ella Bruccoleri), der oft übersehenen mittleren Schwester aus Jane Austens „Stolz und Vorurteil“.

Im England des Regency-Zeitalters wächst Mary mit ihren vier Schwestern Jane, Elizabeth, Kitty und Lydia auf dem Familiensitz Longbourn auf. Während ihre Schwestern von Liebe und gesellschaftlichem Aufstieg träumen, fühlt sich Mary zunehmend fehl am Platz. Schließlich verlässt sie ihr Elternhaus und zieht zu ihrer Tante und ihrem Onkel nach London. Dort beginnt für sie eine Reise der Selbstfindung, auf der sie sich aus dem Schatten ihrer Schwestern löst und ihren eigenen Weg sucht.

Zu den Executive Producern der Serie gehören unter anderem Kate Crowther, Becca Kinder und Jane Tranter von Bad Wolf sowie Rebecca Ferguson für die BBC, Sarah Quintrell und Janice Hadlow.

Die historische Dramaserie steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 19. November 2026 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Als besonderes Highlight ist die erste Episode zum Start unter www.magenta.tv und in der MagentaTV App für alle Interessierten ohne Abo und ohne Anmeldung frei verfügbar.

„The Audacity”: Satirische Dramaserie blickt hinter die Kulissen des Silicon Valley

Das Techdrama „The Audacity“ wirft einen bissigen Blick hinter die Kulissen des Silicon Valley, wo große Visionen, noch größere Egos und fragwürdige Zukunftspläne aufeinandertreffen. Die achtteilige Dramedy von Autor Jonathan Glatzer, der auch „Succession“ geschrieben hat, erzählt mit schwarzem Humor von Größenwahn, Gier und moralischen Abgründen in der Techbranche. Im Mittelpunkt steht Duncan Park (Billy Magnussen), der ehrgeizige Chef eines Datenanalyse-Unternehmens. Mit Informationen und Einfluss will er ein Vermögen machen und inszeniert sich dabei als visionärer Unternehmer. Doch ein geplatzter Deal, riskante Machenschaften und sein unberechenbares Verhalten bringen sein Imperium zunehmend ins Wanken. Neben Billy Magnussen zählen unter anderem Sarah Goldberg, Zach Galifianakis, Lucy Punch und Simon Helberg zum hochkarätigen Cast der Serie.

Die erste Staffel von „The Audacity“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 01. Januar 2027 exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ zum Streaming bereit – alles wie immer ohne Zusatzkosten. Für alle, die die Serie erst einmal kennenlernen wollen, ist die erste Folge sogar ohne Abo auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App frei verfügbar.

„Sweetpea”: Die schwarzhumorige Thrillerserie geht in die zweite Staffel

Rhiannon Lewis (Ella Purnell) hat genug davon, das unscheinbare Mauerblümchen zu sein. Nachdem sie in der ersten Staffel von „Sweetpea“ ihre mörderische Seite entdeckt hat, scheint es in den neuen Folgen endlich bergauf zu gehen. Bei der Lokalzeitung „Carnsham Gazette“ winkt eine Beförderung, und mit Gabriel (Rish Shah) tritt ein neuer Mann in ihr Leben. Doch ihre blutige Vergangenheit holt sie schnell wieder ein.

Ermittlerin Marina (Leah Harvey) bleibt ihr dicht auf den Fersen. Gleichzeitig taucht ein Nachahmungstäter auf, der Rhiannons dunkles Geheimnis zu kennen scheint. Während ihre Todesliste immer länger wird, fällt es ihr zunehmend schwer, ihre wahre Natur zu verbergen. Und schließlich muss sie sich fragen: Ist sie tatsächlich das Monster, für das AJ (Calam Lynch) sie gehalten hat?

Die zweite Staffel von „Sweetpea“ steht für MagentaTV-Kund*innen ab dem 14. Januar 2027 exklusiv und ohne Zusatzkosten bei MagentaTV+ zum Streaming bereit. Kund*innen können neben den neuen Episoden auch die erste Staffel streamen. Und für alle Interessierten, die noch kein MagentaTV-Abo haben, gibt’s die erste Folge der zweiten Staffel sogar kostenlos auf www.magenta.tv und in der MagentaTV App.

„Mayfair Witches”: Ein neues Kapitel im Anne-Rice-Universum

In der dritten Staffel von „Mayfair Witches“, basierend auf Anne Rices berühmter Romanreihe, kehrt Alexandra Daddario als Neurochirurgin Dr. Rowan Fielding zurück. Diesmal führt sie ihr Weg nach Salem, eine Stadt, die für ihre historischen Hexenprozesse und düsteren Legenden bekannt ist.

Neben Daddario sind auch Harry Hamlin, Tongayi Chirisa und Alyssa Jirrels wieder mit dabei. Neu zum Cast stoßen Betsy Brandt, Michiel Huisman, James Frain, Eliza Scanlen und Omar Maskati.

Produziert wird die dritte Staffel von AMC Studios. Als Executive Producer sind unter anderem Mark Johnson, Michelle Ashford, Tom Williams sowie die Showrunner Esta Spalding und Thomas Schnauz beteiligt.

Die neue Staffel des düster-packenden Fantasy-Dramas gibt es ab dem 31. Dezember 2026 exklusiv bei MagentaTV. MagentaTV-Kund*innen können neben den neuen Episoden auch die ersten beiden Staffeln streamen – alles wie immer ohne Zusatzkosten. Und alle Fans können auf magenta.tv oder in der App kostenlos und völlig unverbindlich in die erste Folge hineinschnuppern.

Auf magenta.tv und in der MagentaTV-App (TV, Smartphone, Tablet) können aktuelle Folgen ausgewählter Originals, Exclusives und internationaler Top-Serien auch ohne Abo und ohne Anmeldung gestreamt werden.

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