Die Telekom übertrifft beim Glasfaserausbau das bisherige Rekordergebnis aus dem Juli: Damals wurden 272.636 Anschlüsse innerhalb von vier Wochen gebaut, jetzt sind es 273.180. Damit ist der Oktober ein neuer Rekordmonat für den Glasfaserausbau in Deutschland. Gleichzeitig überschreitet die Telekom im Oktober die Marke von zwei Millionen neu zur Verfügung gestellten Anschlüssen in diesem Jahr. Insgesamt haben nun 14,6 Millionen Haushalte und Betriebe die Möglichkeit, Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot flächendeckend stark: 38 Millionen Haushalte können mit bis zu 100 Mbit/s surfen, rund 33 Millionen davon mit bis zu 250 Mbit/s.

Alexander Jenbar, Telekom Technik-Chef: „Wir bauen der Konkurrenz davon. Während andere beim Ausbau auf die Bremse treten und vor allem ihren Bestand verwalten, halten wir das Tempo hoch. Wir fahren zweigleisig: Wir überzeugen immer mehr Menschen vom Umstieg auf Glasfaser und bieten durch unseren Ausbau gleichzeitig immer mehr Haushalten die Chance, sich anschließen zu lassen.“

Informationen für Kunden

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/glasfaser seine Versorgung prüfen. Auch die Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, aktiviert die Glocke.

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