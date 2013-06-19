Unter dem Motto "Wir leben Verantwortung“ hat die Deutsche Telekom ihren 11. Corporate Responsibility -Bericht veröffentlicht. Erstmals wurde dieser Onlinebericht vollständig für die Nutzung auf mobilen Endgeräten optimiert.

Im CR-Bericht 2012 zieht die Deutsche Telekom Bilanz über den aktuellen Stand ihres Engagements in ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Bereichen. Diese Highlights erwarten Sie im Bericht:

Verbesserung in wichtigen Nachhaltigkeitsratings: Zum wiederholten Mal erhielt die Deutsche Telekom das Prädikat "Prime Company" der Ratingagentur Oekom und kletterte im Rating der Schweizer Agentur SAM um weitere drei Punkte auf 82 Zähler.

Nachhaltigkeits-App "We care." veröffentlicht: "We care." will möglichst viele Menschen zum nachhaltigeren Handeln motivieren und ist gleichzeitig ein Instrument, mit dem die Telekom über ihr eigenes ökologisches und gesellschaftliches Engagement informiert.

Telekom gewinnt große Netztests: darunter den Netztest des Fachportals "CHIP Online" sowie den "connect"-Netztest, bei dem sie in Deutschland sowohl bei Telefonaten als auch beim mobilen Internet den ersten Platz belegte.

Prüfungen ausgeweitet: 2012 hat die Deutsche Telekom die Anzahl der Lieferanten erweitert, bei denen wir eine Präqualifizierung voraussetzen. Diese wurde nun für alle neuen Lieferanten eingeführt und wird ebenfalls sukzessive für die bestehenden Lieferanten wirksam, wenn ein jährliches Auftragsvolumen von über 100 000 Euro zu erwarten ist.

Bereits heute sind die in den Klimaschutzzielen der Europäischen Union bis 2015 angestrebten Grenzwerte für Neuwagen erreicht: Der durchschnittliche CO2-Ausstoß aller Pkw-Neuwagen der Telekom wurde von 125g auf 120 g CO2/km (2012) gesenkt.

"Ich kann was!“-Initiative erreicht mehr als 50 000 Kinder und Jugendliche: Mit dieser Initiative unterstützen wir seit dem Start schon 350 Projekte und Einrichtungen, die selbstständiges und selbstbewusstes Handeln bei Kindern und Jugendlichen fördern.

Telekom recycelt allein in Deutschland über 1 500 km Kabel: 1 500 Kilometer Altkabel (das entspricht etwa der Luftlinie Berlin–Barcelona) hat die Telekom 2012 in Deutschland dem Recycling zugeführt. Und damit tonnenweise Wertstoffe für den Wirtschaftskreislauf zurückgewonnen.

Erfolgreiches Diversity-Management: Der Frauenanteil im Führungskräftebereich konnte konzernweit von 19 Prozent (Februar 2010) auf 24 Prozent (Dezember 2012) gesteigert werden.

Leitfaden zum Stakeholdermanagement: Ein neuer Leitfaden bietet Beschäftigten viele Praxistipps für eine erfolgreiche Einbeziehung unterschiedlicher Interessengruppen.

Aktuelle Beispiele nachhaltiger Produkte: Der elektronische Briefdienst De-Mail ermöglicht ein Einsparpotenzial von jährlich bis zu 50 000 Tonnen CO2. Neue Generation von DECT-Schnurlostelefonen wurden als bisher einzige Modelle dieser Bauart mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet.

Hohes Mitarbeiterengagement: Im Berichtsjahr engagierten sich konzernweit 14.829 Telekom-Mitarbeiter, unter anderem an einem der 380 Social Days.

Wie im Vorgängerbericht stellen sich im Kapitel Landesgesellschaften die konzernweiten Telekom-Gesellschaften (teils auch in der jeweiligen Landessprache) vor. Das ergänzende E-Paper "CR im Überblick" bietet einen kurzweiligen Einblick in das ökologische und gesellschaftliche Engagement im Berichtsjahr. Darüber hinaus sind Auszüge des aktuellen Berichts in die Telekom-App "WeCare" eingebunden.