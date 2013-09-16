Schutz vor internem Datenmissbrauch

Hohe Wellen hat im Frühjahr 2011 ein Hackerangriff auf Sony, bei dem Informationen von möglicherweise über 100 Millionen Kunden verschiedener Sony-Dienste wie etwa des Playstation-Netzwerks für Computerspieler gestohlen wurden. Doch nicht immer kommen die Täter von außen, wenn Daten missbraucht werden. Was unternimmt die Deutsche Telekom technisch, damit keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbefugt auf Daten zugreifen und sie entwenden? Wir haben nachgefragt bei Thomas Tschersich, Leiter IT-Sicherheit.

Wie will die Deutsche Telekom verhindern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an neuralgischen Stellen Daten entwenden?

Jedes IT System braucht Administratoren, die aufgrund ihrer Rolle automatisch mit privilegierten Zugriffsrechten auf das jeweilige System ausgestattet sein müssen. Das macht deutlich, dass hierbei ein ganz besonderes Augenmerk auf Sicherheit gelegt werden muss. Bei der Deutschen Telekom haben wir deshalb eine Reihe von präventiven Maßnahmen getroffen die einen Missbrauch derartiger Berechtigungen verhindern sollen. Mir ist besonders wichtig zu betonen, dass die wichtigste Sicherheitsmaßnahme motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind. Nur mit ihrer Hilfe sind wir in der Lage im täglichen Betrieb und bei der Konzeption neuer Systeme ein hohes Sicherheitsniveau zu erreichen.

Können Sie Beispiele für solche Maßnahmen nennen?

Ja. Dazu zählen die Trennung kritischer Zugriffsrechte und Rollen wie zum Beispiel der Systemadministrator auf der einen Seite und der Datenbankadministrator auf der anderen Seite, eine zyklische Überprüfung der Erforderlichkeit von Berechtigungen sowie das Logging und Monitoring von privilegierten Zugängen, um mögliche Massendatenabzüge schnell erkennen und unterbinden zu können.

Wie setzt die Deutsche Telekom diese Maßnahmen um?

Mit einer ganzen Reihe von technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Unsere technischen Sicherheitsstandards haben wir auf unserer Internetseite veröffentlicht. Die Sicherheitskonzepte der Deutschen Telekom werden zudem regelmäßig von den zuständigen Aufsichtsbehörden überprüft.

Können Sie Ihren Kunden absolute Sicherheit versprechen?

Seien Sie versichert, dass wir hart dafür arbeiten, dass die Kundendaten der Deutschen Telekom sicher vor Angriffen von Cyberkriminellen sind. Hundert Prozent Sicherheit gibt es nicht, aber wir entwickeln unsere Systeme und Prozesse ständig weiter. Kern ist dabei die Analyse von Angriffsarten und –mustern und das Teilen dieser Informationen. Wer sein Wissen mit anderen teilt, weiß mehr und kann schneller auf mögliche Bedrohungen aus dem Netz reagieren. Ein Beispiel dazu ist unser Sicherheitstacho ( www.sicherheitstacho.eu ) oder auch unsere regelmäßigen Berichte zu Datenschutz- und Datensicherheit sowie zur Sicherheit im Internet.