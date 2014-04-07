Datenklau: Telekom informiert betroffene Kunden

Erneut sind Benutzernamen und Passwörter von Internetnutzern in die Hände von Kriminellen geraten: Nach 16 Millionen Adressen samt Passwörtern im Januar geht es laut Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie aktuell um 18 Millionen Zugangsdaten.

In Deutschland sollen sich die Daten von drei Millionen Kunden deutscher Provider unter den gestohlenen befinden. Auch Kunden, die den Maildienst von t-online nutzen, sind zum Teil betroffen: Die Deutsche Telekom informiert am 7. April rund 87.000 Betroffene per Mail, dass sie Opfer des Identitätsdiebstahls geworden sind und wie sie vorgehen müssen, um ihren Rechner von Schadsoftware zu befreien. Die betroffenen Kunden erfahren auch, wie sie neue sichere Passwörter erstellen können.

Da Warnungsmails inzwischen ebenfalls von Kriminellen gefälscht werden, hat die Telekom eine Sicherung eingebaut: Kunden, die am 7. April eine Mail des so genannten Abuse-Teams der Deutschen Telekom erhalten, erkennen die Echtheit der Mail unter anderem an einem Echtheitszertifikat. Die Deutsche Telekom verschickt die entsprechenden Mails Dkim signiert. Dies ist im E-Mailcenter an einem blauen Häkchen zu erkennen. Wer auf das Häkchen klickt, sieht den Text "Geprüfte E-Mail …"

Die Telekom schützt Authentifizierungsdaten wie Benutzernamen und Passwörtern vor unberechtigter Einsichtnahme und Manipulation. Gibt ein Nutzer etwa sein Passwort in eine Telekom-Anwendung ein, so wird lediglich ein kryptografisches Abbild davon erzeugt und gespeichert. Hierzu verwendet man nach aktuellem Stand der Technik einen festgelegten Algorithmus - in der Fachsprache "Hash-Funktion" genannt. Dieser Algorithmus funktioniert nur in eine Richtung - vom Hash-Wert sind Rückschlüsse auf das Passwort nur mit erheblichen Aufwänden möglich. Kurzum: Mit den bei der Telekom gespeicherten Daten (Hash-Werte) lässt sich das Passwort der Nutzer nicht zurückrechnen. Gibt der User sein Passwort bei der Telekom ein, wird ein Hash-Wert ermittelt und mit dem in den Systemen bereits gespeicherten Hash-Wert abgeglichen. Stimmen beide überein, ist klar, dass das eingegebene Passwort korrekt ist.

Die Telekom empfiehlt ihren Kunden, Virenschutz und sichere Passwörter zu verwenden und bei Mails vorsichtig zu sein. Das wird vor dem Hintergrund gekaperter Online-Identitäten aktueller denn je.