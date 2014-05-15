Datenschutz: Ratgeber jetzt mobil

Er ist in Zeiten des Schutzes persönlicher Daten im Internet ein wichtiger Helfer: der Datenschutzratgeber der Telekom. Jetzt steht er auch in der Telekom Shop App und als iBook kostenfrei zur Verfügung.

Der Schutz persönlicher Daten im Internet ist nicht erst seit der NSA-Affäre ein zentrales Thema. Aus diesem Grund hat die Telekom 2010 den Datenschutzratgeber herausgegeben. Die Nachfrage der Kunden ist groß, und so erscheint 2014 bereits die dritte überarbeitete Auflage des wichtigen Helfers und Ratgebers im alltäglichen Umgang mit dem Internet.

Zusätzlich zur aktualisierten Printversion steht der Datenschutzratgeber jetzt auch zum Download in der kostenlosen Telekom Shop App sowie als multimediale und interaktive iBook-Version zur Verfügung. Letztere kann im Apple iBooks Store kostenfrei heruntergeladen werden und ergänzt die Printfassung durch Videos, Hörclips und interaktive Selbsttests.

In der Telekom Shop App ist der Datenschutzratgeber im Bereich Services und Apps zu finden. Die Telekom Shop App ist Ratgeber und Helfer für den Alltag und bietet immer wieder Vorteile und Addons zu Produkten und Services sowie Coupons und Gutscheine, Infos zum Handyankauf und einen Shop-Finder. Es gibt sie für Apple, iOS, Android und Windows Phone und kann im Apple Store bzw. für Android-Geräte bei Google Play heruntergeladen werden. Einfach den QR-Code scannen, so geht’s am schnellsten.

Für den Konzerndatenschutzbeauftragten Claus-Dieter Ulmer spielt der Datenschutzratgeber eine immer bedeutendere Rolle: "Unsere Kunden sind hinsichtlich des Datenschutzes sensibilisiert und erwarten von uns ein besonders hohes Datenschutzniveau. Deshalb bieten wir ihnen mit dem Ratgeber diesen besonderen Service an, der weiterführende Tipps und Hilfestellungen in allen Fragen rund um Datenschutz und Sicherheit im Internet gibt." Als Printversion steht der Datenschutzratgeber auch weiterhin im Internet unter http://telekom.com/datenschutz zum Download zur Verfügung. Er befasst sich mit Themen wie PC-Sicherheit und Basisschutz, Gestaltung eines sicheren Passworts, WLAN-Sicherheit, Online-Banking und -Shopping, Smartphones, Phishing, dem Verhalten im sozialen Netzwerk, Sicherheit für Kinder im Internet und vielem mehr.