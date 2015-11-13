Sicherheit räumt Preise ab

Beim Deutschen Sicherheitstag in Berlin hat die Telekom gleich drei Anerkennungen für ihre Sicherheit erhalten. Ausgezeichnet wurden die Facebook Privacy App, das Bedrohungsmanagement und die Sicherheitspartnerschaft gegen Metalldiebstahl.

Die Jury der "Outstanding Security Performance Awards", kurz OSPAs, hat entschieden: Die Telekom belegt in Deutschland in der Kategorie "Herausragender Errichter von Sicherheitstechnik" mit ihrer Facebook Privacy App Platz eins. Die App zeigt ihrem Besitzer, wer seine persönlichen Inhalte sehen kann, wer nach ihm suchen kann und wer auf seiner Chronik posten darf. Er kann seine Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook mit nur einem Klick anpassen und seine Privatsphäre besser schützen.

Als "Herausragender Sicherheitsberater" wurde das Bedrohungsmanagement der Telekom ausgezeichnet. Das Unternehmen sorgt mit dem Bedrohungsmanagement dafür, dass alle Mitarbeiter angst- und gewaltfrei arbeiten können. Jeder kann die Kollegen vom Bedrohungsmanagement einschalten bei plötzlichen physischen Annäherungen oder wenn sich jemand verfolgt fühlt, bei Androhung von physischer und psychischer Gewalt oder ungewöhnlichen Beobachtungen, etwa wenn andere Gewaltfantasien äußern. Zertifizierte Bedrohungsmanager haben in mehr als zwei Jahren etwa 200 Kolleginnen und Kollegen geholfen.

Weiterhin würdigte die Jury die SIPAM (Sicherheitspartnerschaft gegen Metalldiebstahl) als "Herausragende Sicherheitspartnerschaft". Der Zusammenschluss von Verbänden und Unternehmen aus Logistik, Telekommunikation, Bergbau und Energieversorgung wurde 2012 auf Initiative der Telekom, der Deutschen Bahn, der RWE sowie des Verbands Deutscher Metallhändler gegründet. Die meisten Mitglieder betreiben kritische Infrastrukturen, die für Bevölkerung, Wirtschaft und Staat unabdingbar sind.

Vertrauen im Vordergrund

Juroren der OSPAs waren unter anderem Michael Hange, Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), und Dr. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Die erstmals verliehenen Preise würdigen den Organisatoren zufolge herausragende Leistungen von Unternehmen und Personen aus der Sicherheitsbranche. Die Awards werden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsverbänden und -gruppen in verschiedenen Ländern verliehen.

Die Preisverleihung war eingebettet in den Deutschen Sicherheitstag in Berlin. Die Themen dort: Trends in der internationalen Wirtschaftskriminalität, Datenschutz und Datensicherheit, internationale Krisen und ihre Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft sowie Cyber Security. Thomas Kremer referierte über Wirtschaftsschutz im Spannungsfeld von staatlicher Vorsorge und unternehmerischer Verantwortung. Der Vorstand Datenschutz, Recht und Compliance zeigte sich erfreut über die Auszeichnungen für sein Team: "Bei allem, was wir tun, steht das Vertrauen der Kunden und Beschäftigten im Vordergrund. Das ist die Basis für den nachhaltigen Erfolg. Ich bin daher stolz darauf, dass unsere Aktivitäten für die Sicherheit von einer so hochkarätigen Jury gewürdigt werden."