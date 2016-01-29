Regeln für das Internet der Dinge

Mit der Digitalisierung werden nicht nur Menschen, sondern auch Geräte, Maschinen und gesamte Produktionsprozesse miteinander vernetzt. Das steht hinter den beiden Begriffen "Internet of Things" und Industrie 4.0". Vom Kühlschrank, der selbst Milch nachbestellt bis zur Fabrik, die die Produktion rechtzeitig hochfährt, sobald die Nachfrage nach einem Produkt ansteigt. Dabei werden häufig auch personenbezogene Daten verwendet. "Wir sind überzeugt davon, dass die Digitalisierung nur dann gelingen kann, wenn die Menschen das nötige Vertrauen haben", erklärt Claus-Dieter Ulmer, Konzernbeauftragter für den Datenschutz bei der Deutschen Telekom.

Deshalb hat der Konzern jetzt Datenschutz-Leitsätze für Geschäftsmodelle in diesem Bereich entwickelt. Die sechs Regeln legen unter anderem fest, wie die Telekom mit personenbezogenen Daten umgeht und wie die Betroffenen eingebunden werden. "Wir wollen so dazu beitragen, mehr Akzeptanz für neue Geschäftsmodelle zu erreichen", betont Ulmer.

Die Datenschutz-Leitsätze der Telekom zu "Internet of things" und "Industrie 4.0":