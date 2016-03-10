Kompletter Rundumschutz

Zwei neue Sicherheitslösungen bietet die Deutsche Telekom gemeinsam mit innovativen Partnern an, die am Markt derzeit Maßstäbe setzen. Auf der CeBIT werden sie vorgestellt.

Wer mehr über einen kompletten Rundumschutz aus der Cloud und über die neue Generation mobiler Sicherheit wissen will, besucht auf der CeBIT den Telekom-Stand in Halle 4, C. 38, oder nimmt an der Pressekonferenz zu Security-Themen teil, am Donnerstag, 17. März, von 11 bis 12 Uhr auf dem Stand C 38.

Ebenfalls neu wird eine VPN-Lösung aus der Cloud sein – leicht zu installieren, leicht zu bedienen. Auch diese Lösung ist am Telekom-Stand live zu erleben.

Weitere Sicherheitslösungen der Deutschen Telekom:

Digitaler Schutzschirm

IT ist die Basis der Wertschöpfungskette deutscher, europäischer, weltweiter Industrien, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen.Industrie 4.0 ist also nicht nur in aller Munde, sondern auch längst gestartet und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist enorm, viel schneller als bisherige Entwicklungen der Industrialisierung oder Automatisierung. Es wird alles digitalisiert, alles vernetzt. Europa und insbesondere Deutschland haben bei der Entwicklung noch die Nase vorn und damit die Chance, Trends und Standards zu setzen.

Die Herausforderung

Aber die entscheidende Frage ist, ob bei der rasanten Entwicklung auch die IT-Sicherheit mit konzipiert wird und eigentlich ja vorneweg statt hintendran sein sollte. Wenn die Digitalisierung dazu führt, dass Maschinen anfangen selbst zu denken und eigene Entscheidungen zu treffen oder wenn künftig sinnbildlich jedes Sandkorn vernetzt sein wird, stellt das eine enorme Herausforderung für die Produktionswelt und die Fabrik der Zukunft dar.

Die Lösungen

Insbesondere für die IT-Sicherheitslösungen, denn es kann ja schlichtweg nicht jedes Sandkorn mit Virenschutz und Firewall ausgestattet werden. Jetzt schon schätzen Experten die Zahl an Schadprogrammen auf über 250 Millionen. Alleine die Telekom registriert auf extra gelegte IT-Lockfallen vier bis sechs Millionen Angriffe am Tag. Daher müssen neue, intelligente und gleichzeitig einfache Lösungen her, die aus den Netzwerken kommen und den Nutzer automatisch schützen. Sind dafür die unterschiedlichsten IT-Plattformen und Standards vorbereitet?

Die Perspektiven

Denn eins ist sicher, die Angriffe auf die Systeme privater Nutzer, Geschäftskunden oder Institutionen werden nicht nur immer trickreicher, sondern auch zunehmen. Schon heute sind etwa 51 Prozent aller Unternehmen in Deutschland Opfer von digitaler Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl.

Der Schutzschirm

Die Deutsche Telekom will europäischer Marktführer für Sicherheitslösungen werden und hat dafür einen neuen Geschäftsbereich "Telekom Security" aufgebaut. Mit neuen Produkten will Telekom Security einen digitalen Schutzschirm aufspannen, der Privatkunden ebenso wie Unternehmen jeder Größe vor Cyberangriffen unterschiedlichster Art schützt.