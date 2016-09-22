Telekom wiederholt im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) gelistet

In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance im übergreifenden Telekommunikations-Sektor, Mobilfunk und Festnetz, liegt die Deutsche Telekom mit 85 von 100 Punkten auf einem guten Platz und ist damit im Dow Jones Sustainablity Index (DJSI World, DJSI Europe) gelistet. Bei den drei Kern-Dimensionen Economic-, Environmental- und Social-Dimension hat die Deutsche Telekom wieder sehr gute Werte erreicht. Industry Group Leader ist Telekom Italia mit 90 Punkten.

Der SAM –Fragebogen ist auch in diesem Jahr erneut anspruchsvoller geworden: Mehr Themen, höhere Detailtiefe, weiter steigernder Fokus auf quantitative Zielsetzungen & Performance. Hoch gewichtet wird insbesondere die Transparenz im öffentlichen Reporting, die Leistung im Peer-Vergleich, konzernweite Gültigkeit und Umsetzung von Strategien und Prozessen.

Angesichts der anspruchsvollen Bewertungskriterien sind in diesem Jahr von insgesamt 70 bewerteten Teilnehmern im Sektor "Telecommuncation Services" neun Unternehmen im DJSI World geführt – im DJSI Europe sind sogar nur fünf gelistet. Die Anstrengungen der Deutschen Telekom haben sich besonders in den Bereichen "Privacy Protection" und "Klimastrategie" gelohnt – hier erhielt DT mit 100 Punkten die bestmögliche Bewertung. Weitere sehr gute Noten wurden in den Themen "Supply Chain", "Corporate Citizenship", "Environmental Reporting", "Customer Relationship Managemen", "Environmental Management", "Electro Magnetic Fields" sowie "Stakeholder Engagement" erreicht.

Die T-Aktie ist in zahlreichen Nachhaltigkeitsindizes – neben DJSI – gelistet und in vielen ESG-Ratings (Environment Social Governance) unter den Top-Ten platziert. Das Volumen nachhaltiger Geldanlagen hat 2015 in Deutschland, Österreich und der Schweiz kräftig zugelegt. Dies geht aus den Jahresstatistiken des Fachverbands Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hervor. Demnach sind Investments, bei denen neben finanziellen auch ökologische und soziale Kriterien Berücksichtigung finden, um 65 Prozent auf 326 Milliarden Euro angewachsen. (Quelle: Jahresstatistik des Fachverbands Forum Nachhaltige Geldanlagen)