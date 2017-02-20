Nachhaltigkeitsmanagement ausgezeichnet

Unter 3300 bewerteten Unternehmen, hat es die Deutsche Telekom als eines von 29 Unternehmen in das erste „Supplier Engagement leader board“ von CDP geschafft. Belohnt wurde dadurch die intensive Zusammenarbeit der Deutschen Telekom mit ihren Lieferanten beim Thema Klimaschutz – d.h. unser Engagement zur Verringerung der CO2 Emissionen in unser Lieferkette. Neben der Deutschen Telekom befindet sich nur ein weiteres Telekommunikationsunternehmen auf der Liste. Mehr Informationen zum CDP gibt es hier: www.cdp.net/en

Magyar Telekom im FTSE4Good Emerging Index

Magyar Telekom hat es in den neuen FTSE4Good Emerging Index geschafft (FTSE steht für Financial Times Stock Exchange). Dieser Index wurde im vorigen Jahr neu eingeführt und listet Unternehmen, die den Kriterien von FTSE4Good erfüllen. Diese Kriterien dienen der Bewertung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Unternehmensleistung . Viele nachhaltige Investoren orientieren sich an diesen Indizes – mit einem Score von 4,4 (von 5) stellt sich Magyar Telekom hier sehr gut auf. Die Deutsche Telekom ist mit 59 Prozent an der Magyar Telekom beteiligt.



