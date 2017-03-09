Erster Kunde für European Aviation Network

​​​​​​​Die Deutsche Telekom und ihr Partner Inmarsat haben mit der International Airlines Group (IAG) den ersten Kunden für das im Aufbau befindliche European Aviation Network gewonnen. British Airways, Vueling, Iberia und Aer Lingus werden damit ihren Passagieren als erste Fluggesellschaften künftig auch bei Flügen innerhalb Europas schnelles und zuverlässiges Breitband-Internet anbieten. IAG beabsichtigt, mehr als 300 Flugzeuge mit dem neuen Service auszustatten; bis 2019 sollen bereits 90 Prozent der Kurzstreckenflotte der IAG über EAN an Bord verfügen.

EAN ermöglicht es Passagieren, ihre persönlichen Geräte wie Smartphones oder Tablets an Bord zu nutzen und damit beispielsweise im Internet zu surfen, Videos zu schauen oder Online-Gaming zu betreiben. Dies alles mit hohen Datenraten und geringen Latenzzeiten. Die robuste und ultrakompakte Technik von EAN ist speziell für den Einsatz im europäischen Luftraum entwickelt. Dort stellen Flugzeuggröße, Flugdichte und häufiges Flugzeugmanövrieren extrem hohe Anforderungen an ausschließlich Satelliten-gestützte Breitbandsysteme. EAN ist die weltweit erste Lösung, die die Konnektivität eines von Inmarsat betriebenen Satelliten mit einem komplementären, von der Telekom entwickelten und betriebenen LTE-basierten Bodennetzwerks verbindet.

