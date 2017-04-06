Telekom macht sich stark für IT-Nachwuchs

Die Telekom expandiert weiter beim Thema Cyber Security und bildet dazu selber aus. Seit knapp drei Jahren starten jeden September zehn IT-Nachwuchskräfte bei der Telekom ihre Weiterbildung zum Cyber Security Professional. In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer Köln (IHK) bekommen die Youngster eine umfassende Ausbildung zur Fachkraft für Internetsicherheit. Alle TeilnehmerInnen des Pilotjahrgangs erhielten nun ihre Zertifikate zur bestandenen Prüfung – feierlich überreicht von Vorstand Thomas Kremer.

Integration im gesamten Weiterbildungskonzept

Für das insgesamt zweieinhalbjährige Entwicklungsprogramm haben Telekom und IHK ein ganzheitliches Konzept entwickelt, das in dieser Form bundesweit bislang einmalig ist. Das Programm bietet nicht nur die rein fachlichen Inhalte einer klassischen Weiterbildung, sondern verfolgt den Ansatz einer ganzheitlichen Entwicklung der Nachwuchskräfte. Neben akademischen Kursen aus dem Themenkreis IT-Security, wie Web- und Applikationssicherheit oder Methoden digitaler Forensik, erlernen die Cyber Security Professionals in überfachlichen Modulen etwa Argumentieren unter Stress oder Grundlagen der Rhetorik. Das macht die Cyber Security Professionals umso vielseitiger einsetzbar. Ziel dieser Vorgehensweise: Die TeilnehmerInnen sollen nicht nur eine hohe Fachkompetenz haben, sondern ihr Wissen auch sicher und nachhaltig präsentieren und vermitteln können.

Integrative Ausbildung mit besten Übernahmechancen

Mit Unterstützung durch Hochschulen wie der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, der Universität Nürnberg-Erlangen, der Hochschule für Telekommunikation Leipzig oder dem Fraunhofer Institut treibt die Telekom den Prozess zur Entwicklung von Fachkräften IT-Security voran. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit zur weiteren Qualifizierung im akademischen Bereich, etwa mit einem berufsbegleitenden Master IT-Governance, Risk und Compliance. Die Telekom schafft die notwendige Kombination aus Qualifizierungseinheiten und Arbeitseinheiten sowie „Training on the Job“. Mit dem IHK-Abschluss zum zertifizierten Cyber Security Professional schlägt sie eine Brücke zur anschließenden Expertentätigkeit. Die Absolventinnen und Absolventen des ersten Jahrgangs werden alle bei der Telekom übernommen und vorwiegend im Bereich der Internen Sicherheit bei der Telekom Security eingesetzt.

Der nächste Jahrgang des Entwicklungsprogramms startet im September 2017.