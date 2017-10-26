Positiver Team Spirit bei T-Systems Niederlande

Seit dem 1. Januar 2017 gibt es einen neuen Geschäftsführer an der Spitze, Sake Algra. Er setzt neue Schwerpunkte bei den Themen Kundenorientierung, Kultur und Führung sowie Portfolio. Eine positive Trendwende in einem wettbewerbsintensiven Markt scheint möglich und Marktanteile sollen vergrößert werden.

Die ER Policy wurde bei T-Systems Niederlande im Juli 2011 eingeführt. Ausführliche Diskussionen mit dem Management sowie mit Mitarbeitern zeigten, dass alle Elemente der ER Policy erfolgreich mit Leben gefüllt werden. So sind Deutsche Telekoms Guiding Principles beispielsweise im lokalen Intranet oder in der jährlichen Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter zu finden. Kernelemente der ER Policy wie zum Beispiel Training, Anerkennung, Vielfalt, Nicht-Diskriminierung und Gesundheitsangebote sind vorhanden und funktionieren gut. Noch stärker können beispielsweise die Themen Beschwerdemechanismus oder unsere Richtlinien und Guiding Principles kommuniziert werden, z.B. in Veranstaltungen wie dem Guiding Principles Tag.

Die Beschäftigten brachten in bilateralen Gesprächen hohe Zufriedenheit mit ihrem Arbeitgeber zum Ausdruck und beschrieben sowohl Teamarbeit als auch die Zusammenarbeit zwischen Management und Angestellten als gut. Besonders die seit 2014 eingeführte „Home Office Policy“, die Arbeitnehmern flexibles Arbeiten und teilweises Arbeiten von zu Hause ermöglicht, wird sehr geschätzt. Zusätzlich könnte über eine Einführung einer Policy zum Umgang mit mobilen Arbeitsmitteln am Wochenende oder außerhalb der Kernarbeitszeiten nachgedacht werden. Denn die Auswirkungen einer „always-on-culture“ und die ständige Erreichbarkeit können zu einer Verwischung bisheriger Grenzen zwischen Beruf und Privatleben einhergehen. Um diesen Herausforderungen adäquat zu begegnen und doch weiterhin von den Vorteilen der Kommunikationsmöglichkeiten zu profitieren, sind Empfehlungen notwendig, die Grenzen ziehen und die Erwartungen seitens des Unternehmens deutlich machen.

Informationen zu neuen Strategien und Kommunikationskampagnen erwähnten viele Kollegen als sehr positiv. Auch der neue Geschäftsführer würde sehr offen und transparent kommunizieren, was sich positiv auf die Arbeitsatmosphäre auswirkt. Jedoch haben auch die Abbaumaßnahmen der letzten Jahre Spuren in der Belegschaft hinterlassen und Mitarbeiter erwähnten Unsicherheiten bezüglich ihrer beruflichen Zukunft. An dieser Stelle regen wir an, Prozesse einzuführen, welche die Mitarbeiter darin unterstützen sollen, ihre neuen beruflichen Aufgaben zu organisieren und gut bewältigen zu können.

Die Gesundheitsrate liegt mit 96,2 Prozent (Ende 2016) auf einem sehr guten Niveau. Es werden beispielsweise Möglichkeiten zur psychologischen Unterstützung sowie Physiotherapie angeboten und genutzt. Die Teams und das Management sind heterogen zusammengesetzt und repräsentieren 26 verschiedene Nationen. Das Durchschnittsalter liegt bei 48 Jahren. Damit steht T-Systems Niederlande auch vor der demographischen Herausforderung, neue Talente und Fachexperten zu gewinnen. Des Weiteren wird empfohlen, die Diversität durch verschiedene Programme, z.B. Tandem zu fördern und mehr Führungspositionen und Teams mit Frauen zu besetzen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Grundprinzipien der ER Policy bei T-Systems Niederlande gelebt werden und die Einheit durch einen tollen Team Spirit besticht.