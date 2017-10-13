Telekom DDoS-Schutz überzeugt Fachleser

Damit entschieden sich die Leser des Portals für eine flexible Lösung der Telekom Security – denn die Lahmlegung von Servern durch Distributed Denial of Service-Angriffe (DDoS) bleibt eine äußerst beliebte und mitunter recht folgenschwere Taktik von Cyberkriminellen. Sie muss aber heutzutage mehrdimensional bekämpft werden. Es geht den Hackern mittlerweile nicht immer darum, einen Webserver durch massive Überlastung in die Knie zu zwingen. Teilweise sind auch andere zum Internet hin offene Anwendungen wie Zugangssysteme betroffen, wozu unter Umständen viel weniger brachiale ‚Gewalt‘ erforderlich ist. Telekom Security geht dazu mehrstufig vor: Verdächtige Pakete werden einerseits bereits im Backbone (Netz) gestoppt – etwa bei Feststellung enorm angestiegenen Datenverkehrs. Zusätzlich können Kundenserver vor Ort aber vor intelligenteren DDoS-Angriffe geschützt werden – die ohne riesige BOT-Netze und ‚rohe Gewalt‘ auskommen.

Max Röttgermann, der als Senior Produktmanager IP Transit und DDoS Defense die Preisurkunde für die Telekom entgegen nahm, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Wahl unserer Kunden. Sie zeigt, dass unser technischer Ansatz zum Schutz vor DDoS-Angriffen im Backbone der richtige Weg ist und wir das Internet ein Stück sicherer machen.“