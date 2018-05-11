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Leitlinien für Künstliche Intelligenz

1 Minute Lesezeit

Künstliche Intelligenz (KI) braucht einen Rahmen. Mit unseren neun selbst-bindenden Leitlinien haben wir diesen Rahmen definiert.

Leitlinien für Künstliche Intelligenz
Event Space: Präsentationen, Workshops und Roundtables, Produkt-Launches oder Live-Streams? Die T Gallery bietet Lösungen für jedes Format: vor Ort mit bis zu 60 Personen, digital oder hybrid. Für interne und externe Zielgruppen.

Sie beschreiben, wie wir als Deutsche Telekom mit KI umgehen wollen und wie wir unsere auf KI basierenden Produkte und Services künftig entwickeln. Der Grundgedanke ist, dass KI erstmal nur ein Werkzeug und an sich neutral ist. Es liegt also an uns, sie positiv einzusetzen ohne dabei die Risiken auszublenden und verantwortungsbewusst mit diesen umzugehen. In den Bildern unten zeigt der kleine Roboter falsches Verhalten. Unsere KI-Leitlinien sorgen dafür, dass es bei der Telekom anders läuft.

1. Verantwortlich

2. Sorgfältig

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3. Unterstützend

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4. Transparent

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5. Sicher

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6. Verlässlich

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7. Vertrauensvoll

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8. Kooperativ

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9. Erklärend

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Hier geht es zur Download-Version der KI-Leitlinien .

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