Fahrzeuge global vernetzt

Auch Hersteller Daimler setzt auf die Vernetzungskompetenz der Telekom: auf der Connected Car-Plattform „Daimler Vehicle Backend“ sind inzwischen weltweit mehrere Millionen Daimler-Fahrzeuge registriert und täglich online.

Plattform für Daimler

Der Premiumhersteller suchte einen ICT-Partner für die Fahrzeugvernetzung, der Zukunftsfähigkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit und hohe Verfügbarkeit seines IT-Backends für das Multimediasystem COMAND Online gewährleisten konnte. Seit 2013 ist T-Systems für den weltweiten Betrieb der Infrastruktur verantwortlich und entwickelt sie auch im Hinblick auf das automatisierte Fahren sukzessive weiter. Über das Daimler Vehicle Backend, die zentrale Plattform für das vernetzte Fahrzeug, versorgt der Autohersteller heute inzwischen mehr als sieben Millionen Fahrzeuge und deren Insassen rund um den Globus mit digitalen Services.

Intelligente Fahrzeuge

Hierzu zählen beispielsweise Verkehrsinformationen in Echtzeit (Live Traffic), Sicherheitsfunktionen wie Notruf, Komfortdienste wie Remote Control oder Informationen wie Wetterbericht und standortbezogene Dienste. Die Intelligenz der Fahrzeuge hängt maßgeblich von der Intelligenz der IT-Infrastruktur ab. Mit der skalierbaren und von T-Systems gemanagten Plattform ist der Autohersteller bestens aufgestellt, um die Wünsche seiner wachsenden Kundenbasis auch in Zukunft optimal erfüllen zu können.

Partner bei der Fahrzeugvernetzung

Die Geschäftskundensparte der Telekom liefert dem Automobilunternehmen alles aus einer Hand und sorgt dafür, dass mobile Dienste zuverlässig in die Fahrzeuge kommen. Das umfasst Weiterentwicklung und Betrieb der modularen und skalierbaren Plattform, Hosting in den eigenen hochsicheren T-Systems-Rechenzentren samt globalem Service-Management und maximaler Verfügbarkeit