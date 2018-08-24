Mercedes Me - Connected Car zum Nachrüsten

Der Autohersteller Daimler-Benz suchte nach einer Lösung, um über digitale Dienste die Absätze seiner Markenhändler zu steigern und die Aftersales-Prozesse zu verbessern. Die von T-Systems bereitgestellte Lösung besteht aus einem OBD-Adapter, einer Smartphone-App für Kunden, der Internet-of-Things(IoT)-Plattform sowie der Integration in die kundenspezifische IT- und Prozesslandschaft. Der Betrieb der Backend-Systeme wird von T-Systems im Auftrag des Autoherstellers erbracht und erfolgt in einer hochsicheren Private Cloud auf Grundlage des deutschen Datenschutzes.

Einfache Nachrüstung

Der „Mercedes me“-Adapter ermöglicht nun auch Kunden mit Gebrauchtfahrzeugen die Nutzung von Online-Diensten, die auf Fahrzeugdaten basieren. Baureihen, die vor der Einführung der serienmäßigen Vernetzung produziert wurden, können mit der hersteller-spezifischen Lösung von T-Systems einfach und kostengünstig nachgerüstet werden. Mit der kostenfreien App für iOS oder Android kann der Nutzer seinen Fahrzeugstatus einsehen und Dienste für den Fahrzeugservice nutzen. Weitere Mehrwertfunktionen wie zum Beispiel die Verwaltung von Tank- und Fahrtenlisten ergänzen das Angebot.

Technologiepartnerschaft für mehr Kundenbindung

T-Systems hat die Lösung gemeinsam mit dem Automobilhersteller zur Serienreife gebracht. Seit 2016 ist das Produkt für 27 PKW- und vier Van-Modelle in 22 Ländern exklusiv über das Händlernetz des Herstellers erhältlich. Mit dem Adapter lassen sich viele Modelle ab dem Baujahr 2002 nachrüsten. Die Lösung von T-Systems verfügt über eine eigene Seriennummer des Herstellers und ist freigegeben und zertifiziert nach technischen Branchenstandards. Marken-Werkstätten können auf Basis der Adapter-Daten und Backend-Systeme ihre Kundenbindung erhöhen, indem sie zum Beispiel bei Fälligkeit von Wartung und Service ihre Kunden proaktiv ansprechen und ein individuelles Angebot erstellen.

Das kann die Nachrüst-Lösung