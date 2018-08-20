Künstliche Intelligenz. Alles gut, oder was?

Sind die Optimisten die Realisten oder doch eher die Pessimisten? Wir haben uns auf die Suche nach der Antwort gemacht und einige Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen nach ihrer Meinung befragt. Ist KI der Heilsbringer? Darf man die Programmierer und die großen Tech-Unternehmen „einfach so machen lassen“? Oder bedarf es ethischer Rahmenbedingungen, einer Maschinen-Moral? Eines breiten gesellschaftlichen Diskurses?

Herausgekommen sind dabei Interviews mit dem Musiker und nun Unternehmer will.i.am, der Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär, dem KI-Experten und Unternehmer Chris Boos sowie der Philosophin Susan Schneider.

Gesprochen haben wir über eine KI, die die Welt erhellt, wie es zuvor nur Elektrizität vermochte (will.i.am). Eine künstliche Intelligenz, die unbeherrschbar sein wird (Susan Schneider). Über die Absurdität, mit der wir eine Ethik für Maschinen fordern und dabei so tun, als gäbe es eine einheitliche menschliche Moral (Chris Boos). Einen Vertrauen schaffenden Stempel „KI made in Germany“ (Doro Bär).

Auch unsere Vorstände werden sich mit der Meinung der Telekom und persönlichen Ansichten zu Wort melden.

Lesen Sie im Special mehr über das Thema, folgen Sie unserer KI-Woche auf den Social Media Kanälen und diskutieren Sie mit uns.

Eines ist sicher: Es liegt an uns, die Zukunft zu gestalten.

Viel Spaß bei der Lektüre unseres Specials .

