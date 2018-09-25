Telekom Kundencenter: Datenschutz selbst bestimmen

So geht‘s: Einfach anmelden und loslegen

Loggen Sie sich im Internet unter www.telekom.de/kundencenter mit Ihrem persönlichen Benutzernamen und Passwort ein.

Tipp 1: Telefonbucheintrag erstellen, einsehen oder ändern?

Sie möchten wissen, ob Ihr Name im Telefonbuch eingetragen ist oder bei der Auskunft erfragt werden kann? Im Kundencenter können Sie den Eintrag selbst anlegen, ändern oder löschen.

Tipp 2: Mehr oder weniger Informationen erwünscht? Wir richten uns nach Ihnen.

Unter dem Punkt InfoService entscheiden Sie, ob Sie von der Telekom Neuigkeiten erhalten möchten. Wir informieren regelmäßig zu Produkten, Angeboten und Servicedienstleistungen, zum Beispiel zum Thema Netzausbau. Sie wählen aus, wie Sie benachrichtigt werden und können dies jederzeit ändern. Mehr Informationen zum InfoService gibt es hier.

Tipp 3: Wie ausführlich möchten Sie Ihre Telefonrechnung haben?

Im Kundencenter können Sie selbst einstellen, wie wir Sie über Ihre Rechnung benachrichtigen und an wen wir diese senden sollen. Außerdem erhalten Sie auf Wunsch einen Einzelverbindungsnachweis zu Ihrer Rechnung.

Der Einzelverbindungsnachweis listet Ihnen alle kostenpflichtigen Telefongespräche auf. Dabei können Sie auswählen, ob die Telefonnummer komplett oder nur eine verkürzte Darstellung der letzten drei Ziffern angezeigt wird.

Wir möchten, dass Ihre Daten immer geschützt sind. Deshalb senden wir Einzelverbindungsnachweise nicht an Ihre E-Mail-Adresse. Sie können den Nachweis aber jederzeit im Kundencenter aufrufen und ausdrucken.

Verbindungen im Rahmen einer Flatrate und Verbindungen zu bestimmten geschützten Organisationen, zum Beispiel kirchliche und soziale Beratungsstellen, nehmen wir nicht im Einzelverbindungsnachweis auf.

Tipp

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Sie möchten Ihre Verträge auch unterwegs im Blick haben? Die MeinMagenta-App liefert Ihnen einen schnellen Überblick über die gebuchten Leistungen. Beispielsweise zum verbleibenden Datenvolumen, zu Inklusiv-Kontingenten, Guthaben und aktuellen Kosten. Vertragsverlängerungen oder Veränderungen an Ihren Datenschutzeinstellungen sind indes nur über das Telekom Kundencenter möglich.



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