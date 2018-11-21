Weg mit Einweg – hin zum Mehrweg

Jedes Jahr werden allein in Deutschland circa 2,8 Milliarden. Einwegbecher für Coffee-to-go verwendet und nach einmaligem Gebrauch weggeworfen – das sind unglaubliche 320.000 Becher pro Stunde! Ein RECUP-Mehrwegbecher kann circa 500 Einwegbecher ersetzen und lässt sich anschließend einfach recyceln. Das RECUP-Pfandsystem hat sich bewährt und ermöglicht uns unkompliziert nachhaltigen Kaffeegenuss zum Mitnehmen.
Diese Woche startet die Einführung an den Telekom-Standorten Stuttgart-Bad Cannstatt und München-Dachauer Straße.
Im Rahmen der Initiative „Stop Wasting - Start Caring!“ setzt die Deutsche Telekom Schritte und Maßnahmen um, die zur Ressourcenschonung beitragen und Materialverschwendung vermeiden.
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Ressourcen schonen
Dieser jährliche Ressourcenverbrauch kann mit Mehrwegbecher im Vergleich zu Einwegbechern vermieden werden:
- 11.000 Tonnen CO2
- 43.000 Bäume
- 40.000 Tonnen Abfall
- 1,5 Milliarden Liter Wasser
- 320 Millionen kWh Strom
- 3.000 Tonnen Rohöl
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So funktioniert’s:
- Gegen 1 Euro Pfand bekommen die Kunden ihren Kaffee im RECUP Mehrwegbecher.
- Der Pfandbecher kann bei allen teilnehmenden Partnern zurückgegeben werden (siehe RECUP-App oder www.recup.de ).
- Dort wird das Pfand ausgezahlt, der RECUP gespült und wiederverwendet.