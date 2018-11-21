Weg mit Einweg – hin zum Mehrweg

Jedes Jahr werden allein in Deutschland circa 2,8 Milliarden. Einwegbecher für Coffee-to-go verwendet und nach einmaligem Gebrauch weggeworfen – das sind unglaubliche 320.000 Becher pro Stunde! Ein RECUP-Mehrwegbecher kann circa 500 Einwegbecher ersetzen und lässt sich anschließend einfach recyceln. Das RECUP-Pfandsystem hat sich bewährt und ermöglicht uns unkompliziert nachhaltigen Kaffeegenuss zum Mitnehmen.

Diese Woche startet die Einführung an den Telekom-Standorten Stuttgart-Bad Cannstatt und München-Dachauer Straße.

Im Rahmen der Initiative „Stop Wasting - Start Caring!“ setzt die Deutsche Telekom Schritte und Maßnahmen um, die zur Ressourcenschonung beitragen und Materialverschwendung vermeiden.

Ressourcen schonen Dieser jährliche Ressourcenverbrauch kann mit Mehrwegbecher im Vergleich zu Einwegbechern vermieden werden: 11.000 Tonnen CO2

43.000 Bäume

40.000 Tonnen Abfall

1,5 Milliarden Liter Wasser

320 Millionen kWh Strom

3.000 Tonnen Rohöl So funktioniert’s: Gegen 1 Euro Pfand bekommen die Kunden ihren Kaffee im RECUP Mehrwegbecher.

Der Pfandbecher kann bei allen teilnehmenden Partnern zurückgegeben werden (siehe RECUP-App oder www.recup.de ).

oder www.recup.de ). Dort wird das Pfand ausgezahlt, der RECUP gespült und wiederverwendet.



