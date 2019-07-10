Die Telekom Ideenschmiede – einfach mitmachen

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Sie haben eine Idee oder einen Verbesserungsvorschlag?

Dann sind Sie bei der Telekom Ideenschmiede genau richtig! Diskutieren Sie gemeinsam mit uns in der Community neue Produkt- und Serviceideen und teilen Sie mit anderen Mitgliedern Ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Entweder in einem der wöchentlich wechselnden Projekte zu bestimmten Themen, oder in der offenen Ideenbox.

Spannende Themen in der Telekom Ideenschmiede

In den letzten Monaten gab es viele spannende Themen wie zum Beispiel: Magenta TV, Zukunft Elektroauto, Virtual Reality, Telekom Shops oder auch „der perfekte Router“.

In dem Projekt „Zukunft Elektroauto“ befinden wir uns aktuell sogar schon in der vierten Phase. Angefangen mit einer offenen Diskussion zum Thema „einfach zuhause tanken“, über eine Umfrage zu Erfahrungswerten und Erwartungen an Elektromobilität, einem Vergleich aktueller Angebote der Telekom bis hin zu einer Telekom Werkstatt.

Haben Sie Lust, persönlich dabei zu sein?

Die nächste Telekom Werkstatt steht schon vor der Tür, nämlich am 13. August 2019 zum Thema „Anpassung der Mobilfunkrechnung bei Vertragswechsel“.

Anmelden können Sie sich bei der Telekom Ideenschmiede „Ihre Rechnung einfacher – Anmeldung Werkstatt“ .

Lieber digital vom Sofa aus mitmachen? Auch kein Problem! Hier geht’s zur Registrierung .

Wir freuen uns auf Sie!





