Telekom zum fünften Mal in Folge im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Nur die besten jeder Branche werden in die Indizes aufgenommen und damit nachhaltig orientierten Investoren und Fondsmanagern als Top-Investments empfohlen. Basis für die Aufnahme in die Indizes ist eine sehr gute Gesamtbewertung im Unternehmensrating von RobecoSAM.

Bei der Umwelt „Best in Class“

In der Bewertung der Nachhaltigkeitsperformance im übergreifenden Telekommunikations-Sektor, Mobilfunk und Festnetz, liegt die Deutsche Telekom mit 86 von 100 Punkten auf einem guten Platz und ist damit im Dow Jones Sustainability Index (DJSI World, DJSI Europe) gelistet. In der Kerndimension Environmental (Umwelt) erzielte der Konzern sogar die Bewertung „Best in Class“. Auch bei den zwei weiteren Kern-Dimensionen Economic und Social hat die Deutsche Telekom wieder sehr gute Werte erreicht.

Der SAM-Fragebogen ist auch in diesem Jahr wieder deutlich anspruchsvoller geworden: neue Themen, höhere Detailtiefe, stärkerer Einfluss von Kontroversen und stetig steigender Fokus auf quantitative Zielsetzungen und Performance. Hoch gewichtet werden die Transparenz im öffentlichen Reporting, die Performance im Peer-Vergleich und die konzernweite Gültigkeit und Umsetzung von Strategien und Prozessen.

Angesichts der anspruchsvollen Bewertungskriterien sind in diesem Jahr von insgesamt 59 bewerteten Teilnehmern im Sektor "Telecommuncation Services" neun Unternehmen im DJSI World geführt – im DJSI Europe sind sogar nur fünf gelistet.

Anstrengungen haben sich gelohnt

Die Anstrengungen der Deutschen Telekom haben sich besonders in den Bereichen „Materiality“, „Environmental Reporting“, „Social Reporting“, „Labor Practice Indicators“, „Corporate Citizenship and Philanthropy” and “Occupational Health & Safety” gelohnt – hier erhielt der Konzern mit 100 Punkten die bestmögliche Bewertung und erlangt den Status „Best in Class“. Auch in der übergreifenden Kerndimension „Environmental“ konnte die Telekom als Branchenbester mit dem Status „Best in Class“ überzeugen.

Weitere sehr gute Noten wurden in den Themenbereichen „Environmental Policy & Management Systems“; „Operational Eco-Efficiency“, „Human Rights“; „Climate Strategy”; “Privacy Protection”, “Stakeholder Engagement”; “Customer Relationship Management” sowie “Innovation Management” erreicht.

Mit Stolz ist die T-Aktie neben dem DJSI in weiteren wichtigen Nachhaltigkeitsindizes gelistet und in vielen dieser ESG-Ratings (Environment-Social-Governance) unter den Top-Ten platziert.