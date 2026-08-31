Messbare Erfolge

Konzernweit gültige Kennzahlen zur Steuerung

Wir nutzen seit 2009 konzernweit gültige Kennzahlen, um unsere Leistung zu steuern: die so genannten ESG (Environment, Social, Governance) KPI (Key Performance Indicator). Sie helfen uns, unsere Leistungen systematisch und kontinuierlich zu verbessern. So gibt es beispielsweise Kennzahlen zum Energieverbrauch und zu Emissionen im Bereich Umwelt, zu unserem Nachhaltigkeitsengagement in der Lieferkette oder auch zu unseren gesellschaftlichen Aktivitäten.

Orientierung an internationalen Standards und Normen

Wir orientieren uns an internationalen Standards und Normen. Bereits seit 1998 arbeiten wir in Deutschland nach der internationalen Norm ISO 14001 für Umwelt-Managementsysteme. Zur Steigerung unserer Energieeffizienz nutzen wir ein Energiemanagementsystem nach der internationalen Norm ISO 50001. Werden ISO-Normen eingehalten, geht dies unter anderen einher mit einer effizienteren Nutzung von Ressourcen sowie mit Energieersparnissen. Auch Abfälle werden vermieden.

Bewertungen durch Investoren

Unsere Nachhaltigkeitsleistung wird laufend von Investoren bewertet. Diese sogenannten Corporate Responsibility-Ratings bieten ihnen wichtige Anhaltspunkte für ihre Wertanlage.

Bereits mehrere Jahre in Folge werden wir außerdem im STOXX Global ESG Leaders Index geführt. Unsere Aktie ist regelmäßig im FTSE4Good Index sowie im UN Global Compact 100 Index gelistet (Aktuelle Position in Rankings und Ratings).

Mehrfach ausgezeichnet

Für unser Engagement haben wir bereits zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.