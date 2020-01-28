MWC: Besuchen Sie den Telekom-Stand

5G, 5G, 5G – in den vergangenen Jahren informierte die Telekom an ihrem Stand auf dem Mobile World Congress über den neuesten Entwicklungsstand. Inzwischen ist der neue, intelligente Kommunikationsstandard Wirklichkeit.

5G zum Anfassen

Jetzt geht es vor allem um die anfassbaren und schier unendlichen Anwendungen, die 5G ermöglicht: für das Internet der Dinge, für die smarte Produktion und im großen Stil für atemberaubende Augmented Reality-Anwendungen oder Gaming. Relevant bleibt dabei natürlich auch, wie sich das Netz der Zukunft weiterentwickelt.

Besuchen Sie uns

Besucherinnen und Besucher finden die Telekom in Halle 3, Stand 3M31, wo das Unternehmen am 24. Februar um 14 Uhr auch zu seiner Magenta Keynote einlädt. Die Veranstaltung wird live gestreamt.

Weitere Details und Informationen erhalten Sie in Kürze in unserem MWC-Special hier auf www.telekom.com

