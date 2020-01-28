MWC: Besuchen Sie den Telekom-Stand
Der Countdown läuft. Ab dem 24. Februar zeigt die Telekom auf dem MWC in Barcelona, wie sie modernste Netze, Dienste und Geräte zusammenbringt. Details finden Sie in Kürze hier in unserem MWC-Special.
Der Countdown läuft. Ab dem 24. Februar zeigt die Telekom auf dem MWC in Barcelona, wie sie modernste Netze, Dienste und Geräte zusammenbringt. Details finden Sie in Kürze hier in unserem MWC-Special.
5G, 5G, 5G – in den vergangenen Jahren informierte die Telekom an ihrem Stand auf dem Mobile World Congress über den neuesten Entwicklungsstand. Inzwischen ist der neue, intelligente Kommunikationsstandard Wirklichkeit.
Jetzt geht es vor allem um die anfassbaren und schier unendlichen Anwendungen, die 5G ermöglicht: für das Internet der Dinge, für die smarte Produktion und im großen Stil für atemberaubende Augmented Reality-Anwendungen oder Gaming. Relevant bleibt dabei natürlich auch, wie sich das Netz der Zukunft weiterentwickelt.
Besucherinnen und Besucher finden die Telekom in Halle 3, Stand 3M31, wo das Unternehmen am 24. Februar um 14 Uhr auch zu seiner Magenta Keynote einlädt. Die Veranstaltung wird live gestreamt.
Weitere Details und Informationen erhalten Sie in Kürze in unserem MWC-Special hier auf www.telekom.com