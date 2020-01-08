Zum Jahresauftakt Glasfaseranschlüsse für Bempflingen

Rechtzeitig zu Weihnachten wurde geliefert: Nach nur neun Monaten Bauzeit können die ersten 80 Haushalte in Bempflingen die schnellen Glasfaseranschlüsse buchen. Damit können die Bürgerinnen zum neuen Jahr mit Lichtgeschwindigkeit im Internet surfen und Dateien versenden.

„Bempflingen gehört jetzt zu den schnellsten Kommunen Deutschlands“, sagt Bernd Welser, Bürgermeister von Bempflingen. „Hohes Tempo im Internet ist ein ganz realer Standortvorteil. Für diesen gesamten Ortsteil, aber auch für jede einzelne Immobilie dort.“ Bis Februar sollen weitere 439 Haushalte folgen. Das deutschlandweit einmalige Kooperationsprogramm zwischen der Gigabitregion Stuttgart und der Telekom hat dafür die Voraussetzung geschaffen.

Gemeinsam an einem Strang

Die Telekom verlegte seit dem Baubeginn im April in Bempflingen 75 Kilometer Glasfaserkabel und stellte 14 Netzverteiler (NVt) auf. „Ich freue mich sehr, dass es so schnell vorwärts geht in Bempflingen und unsere Arbeit so rasch die ersten Früchte trägt. Die Bürger erhalten die schnellsten Internetanschlüsse, die es nach heutigem Standard überhaupt gibt. Ihnen stehen damit unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung“, bestätigt der Verbandsvorsitzende für den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen, Landrat Heinz Eininger. Mit dem Ausbau schafft die Telekom die Voraussetzungen, dass sich künftig noch weitere 965 Haushalte in dem Ortsteil schnelle Glasfaseranschlüsse bis in ihre Häuser legen lassen können. Wer noch nachträglich seine Immobilie mit Glasfaser aufwerten will, kann das nachholen. Den Auftrag kann man online, telefonisch oder im Fachhandel erteilen.

Ausbaumaßnahmen in der gesamten Metropolregion

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes in der Stadt Stuttgart sowie den fünf Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Laut Sabine Wittlinger, Partner-Managerin Region Stuttgart der Deutschen Telekom, laufen die Ausbaumaßnahmen auch dort mit höchstem Tempo. „Wir sind bereits auf mehr als 25 Baustellen in der Region unterwegs. Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten trägt Früchte“, sagte Wittlinger. Moderne Glasfaseranschlüsse bieten für Privathaushalte wie Gewerbetreibende alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: Wie zum Beispiel Video-Streaming oder Arbeiten von zu Hause. Sie eignen sich auch für Telemedizin und Smart Home. Bis 2025 sollen zudem 99 Prozent der Bevölkerung in der Metropolregion Mobilfunk (LTE) nutzen können.