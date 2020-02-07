So macht die smarte Kasse das Retail-Geschäft zukunftsfähig

Demnach shoppen fast drei von zehn Deutschen mindestens einmal die Woche online. In der jungen Altersgruppe der sogenannten Millenials, also der 18- bis 29-Jährigen, kaufen sogar 41 Prozent einmal wöchentlich online ein. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Studie, die das Berliner Preisvergleichsportal Idealo kürzlich veröffentlicht hat. Mit diesem Verhalten haben neben lokalen und regionalen Händlern auch große Handelsketten mit ihren Filialbetrieben zu kämpfen. Punkten können Unternehmen vor allem durch den Service und den persönlichen Kontakt, den sie Kunden bieten. Die Entwicklung von attraktiven Lösungen und Angeboten wie Selbstbedienungskassen, ein breites Sortiment für alle Kundenbedürfnisse oder eigene Produkte und Labels schaffen Mehrwerte für den Kunden und haben heute einen weitaus größeren Einfluss auf die Kundengewinnung und -bindung als in der Vergangenheit.

Alles aus einer Hand: Komplett-Pakete mit Gerät und Service

Im Rahmen einer ganzheitlichen Strategie für das Einkaufserlebnis von Morgen sind smarte Kassensysteme ein wichtiger Baustein. Das gilt für große Handelsketten und den Einzelhandel gleichermaßen. MagentaBusiness POS bietet nicht nur die nahtlose Echtzeit-Integration in vorhandene Backend-Systeme wie SAP. Über die Kundenprofile lernen vor allem große Unternehmen den Kunden wieder richtig kennen. Wann ist er bei mir? Was kauft er? Welche Dienstleistung mag er mehr als andere? Aktuelle Kundenanforderungen, wie die Online-Bestellung mit Abholung und Lieferung sind ebenfalls integriert. Selbst das Personalmanagement und die Buchhaltung lassen sich mithilfe der Lösung steuern. So bleibt am Ende mehr Zeit für die persönliche Beratung. Durch die aufeinander abgestimmten Komponenten, die intuitiv bedienbare Software und den Service, der jederzeit zur Verfügung steht, können auch kleine und mittelständische Unternehmen ihre Geschäftsprozesse ohne hohe Anschaffungskosten, ohne eigenes Know-how und ohne eine eigene IT-Abteilung digitalisieren.

Die neue Generation: Konnektivität über Mobilfunk

Das smarte Kassensystem ist in drei Varianten erhältlich: Als Point-of-Sale-/Service-Terminal enforeDasher mit digitaler Kasse und integriertem Bon-Drucker. Als Tablet-Lösung enforeComet, die ein POS-Terminal mit schnellem, externem Bon-Drucker kombiniert und Kartenzahlungen über das WLAN-fähige enforePayPad ermöglicht. Und für die mobile digitale Kasse ist der enforeDonner die beste Wahl: Das Endgerät vereint alle Funktionen der digitalen Komplettlösung MagentaBusiness POS in einem Gerät. Es besitzt ein 6-Zoll FHD+ Display, einen schnellen Qualcomm Prozessor und eine langlebige Batterie. Ein integriertes Bezahlterminal unterstützt auch kontaktlose Zahlungen, etwa über Apple oder Google Pay. Das Gerät ist nicht nur WLAN-fähig, sondern lässt sich auch unterwegs über die im Paket enthaltene Mobilfunkanbindung verwenden. Neben dieser mobilen Lösung sind ab sofort auch bei Dasher und Comet SIM-Karten verbaut, die eine Konnektivität über Mobilfunk ermöglichen. Alle Endgeräte sind damit auch außerhalb der Geschäftsräume einsetzbar bzw. verfügen über eine zweit Wege Konnektivität, falls LAN oder WLAN mal ausfällt. Relevante Daten liegen sicher in der Cloud und sind immer über alle Geräte synchron. Die ortsunabhängige Konnektivität im Mobilfunknetz der Telekom ist im Monatspreis bereits inbegriffen. Die enforePOS Software ist vorinstalliert und läuft auf allen Geräten.

Kein Stress mit der Technik: Support ist inklusive

Auch die Verwaltung des Lagerbestands ist für die smarte Lösung kein Problem. MagentaBusiness POS behält sie im Blick, ordert bei Bedarf neue Ware und bietet durch Umsatz-Auswertungen volle Transparenz über das Geschäft. Zusätzlich erhalten Nutzer von der Telekom einen umfassenden Service: Telefonischer Anwender-Support, Remote-Entstörung und bei Bedarf schneller Gerätetausch. In Summe trägt MagentaBusiness POS entscheidend dazu bei, dem Kunden durch digitale Technologien und einen guten Service den Aufenthalt so angenehm und erlebnisorientiert wie möglich zu machen.