Telekom auf dem MWC: Technologie für Menschen

5G, 5G, 5G – in den vergangenen Jahren informierte die Telekom an ihrem Messestand auf dem Mobile World Congress (MWC20) über den neuesten Entwicklungsstand. Inzwischen ist der neue, intelligente Kommunikationsstandard Wirklichkeit. Jetzt geht es noch mehr um die anfassbaren und schier unendlichen Anwendungen, die er eröffnet: für das Internet der Dinge, für die smarte Produktion und im großen Stil für atemberaubende Augmented Reality-Anwendungen oder Gaming. Relevant bleibt dabei natürlich auch, wie sich das Netz der Zukunft weiterentwickelt.

„Wir sehen uns als einen der Taktgeber im digitalen Wandel, der innovative Technologien in den Dienst der Menschen stellt“, sagt Claudia Nemat, die als Vorständin für Technologie und Innovation für den Messeauftritt verantwortlich zeichnet.

Standfläche wie die eines olympischen Schwimmbades

Die Ausstellungsfläche des Telekom-Standes misst rund 1.200 Quadratmeter. Das entspricht fast der Fläche eines olympischen Schwimmbades. Das Bild passt zur Leistungsschau in Barcelona. Nemat: “Getreu unserem Messemotto ‘We won’t stop until everyone is connected‘ positionieren wir uns für unsere Kunden, im Markt und gegenüber unseren Wettbewerbern als die führende europäische Telekommunikationsmarke.“

Besucherinnen und Besucher finden die Telekom in Halle 3, Stand 3M31, wo das Unternehmen die Messewoche am 24. Februar um 14 Uhr auch zu seiner Magenta Keynote einlädt. Die Veranstaltung wird live gestreamt.