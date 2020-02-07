Telekom belegt Spitzenplatz

Die Deutsche Telekom belegt einen Spitzenplatz. Die BrandZ-Studie „Top50 Most Valuable German Brands“ weist das Unternehmen erneut als zweitwertvollste Marke in Deutschland aus. Der Markenwert beläuft sich auf 44,9 Milliarden US-Dollar. Damit rangiert die Telekom vor Mercedes-Benz (22,1), BMW (21,9) und Adidas (17,1). Platz eins belegt SAP (50,9). Die Telekom konnte ihren Wert als einziges Unternehmen unter den Top vier steigern. Im Vergleich zum Vorjahr schaffte sie einen Sprung um neun Prozent. Die Studie berücksichtigt neben Finanzkennzahlen zudem die Meinung von Verbrauchern.

Das erfolgreiche Abschneiden bestätigt die positive wirtschaftliche Unternehmensentwicklung und die konsequente Umsetzung der Markenstrategie. Zudem zahlen nachhaltige Investitionen in Netzqualität, Innovationen und Kundenservice auf das Ergebnis ein. Bereits Mitte Januar konnte die Telekom erneut als wertvollste europäische Telekommunikationsmarke punkten (Brand Finance Global 500).

Die BrandZ-Analysten machen den Erfolg starker Marken an einem qualitativ hochwertigen Kundenerlebnis fest. Zudem sei Vertrauen ein wichtiges Kriterium. Verbraucher erwarten von Marken ein faires Verhalten. Der Gesamtwert der deutschen Top-50-Marken beträgt 336 Milliarden US Dollar. Damit bleibt Deutschland im europäischen Vergleich das Maß der Dinge. Weitere Informationen zur Studie unter www.brandz.com .