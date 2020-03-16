Uraufführung „Die Unvollendete“ wird verschoben

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie der Besucher und aller Beteiligten gehen vor. Ein neuer Termin wird derzeit gesucht und rechtzeitig auf allen Kanälen kommuniziert.

Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit.

Sollten Karten bereits schon jetzt zurück gegeben werden: Die in Vorverkaufsstellen erworbenen Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Die Kartenrückgabe von allen online über bonnticket.de gekauften Tickets sowie telefonisch im BONNTICKET-Call-Center bestellten Konzertkarten wird unter der Mail-Adresse order@derticketservice.de bearbeitet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitung Ihrer Anfrage etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.