HR Factbook zum Geschäftsjahr 2019
Im HR Factbook zum Geschäftsjahr 2019 haben wir interessante Fakten über die Belegschaft der Deutschen Telekom und die Arbeit des Personalbereichs zusammengestellt.
Im HR Factbook zum Geschäftsjahr 2019 haben wir interessante Fakten über die Belegschaft der Deutschen Telekom und die Arbeit des Personalbereichs zusammengestellt.
In verschiedenen Rubriken erhalten Leser Informationen zu Themen wie Mitarbeiterverfügbarkeit und Vielfalt, Organisationskultur, Kosten, Produktivität, Einstellung, Mobilität und Fluktuation, Fähigkeiten und Leistungspotenzial, Führung sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz.
Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.
Mehr erfahren Sie im HR Factbook 2019.
Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.