HR Factbook zum Geschäftsjahr 2019

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In verschiedenen Rubriken erhalten Leser Informationen zu Themen wie Mitarbeiterverfügbarkeit und Vielfalt, Organisationskultur, Kosten, Produktivität, Einstellung, Mobilität und Fluktuation, Fähigkeiten und Leistungspotenzial, Führung sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Details zu diesen Themen sind in Form von Tabellen und Diagrammen dargestellt, die jeweils durch kurze, erläuternde Texte ergänzt werden.

Herausragende Kennzahlen 2019

Insgesamt arbeiten 210.533 Beschäftigte in 32 Ländern bei der Deutschen Telekom.

Ein durchschnittlicher Vollzeitmitarbeiter der Deutschen Telekom hat 2019 einen Umsatz in Höhe von 378.000€ generiert.

Insgesamt konnte ein Nutzen von 81 Millionen Euro mit Mitarbeiterideen generiert werden.

Im Rahmen der Flüchtlingsintegration konnten 450 Plätze an Flüchtlinge vergeben und somit deren Integration in den deutschen Arbeitsmarkt unterstützt werden.

Durchschnittlich haben sich unsere Mitarbeiter 4,5 Tage im Jahr weitergebildet.

Konzernweit liegt die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter bei über 70%.





Mehr erfahren Sie im HR Factbook 2019.

Die HR Factbooks sowie die Personalberichte zu vorherigen Geschäftsjahren finden Sie in unserem Publikationsarchiv.

