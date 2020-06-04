GAIA-X: großer Schritt für ein digitales Ökosystem in Europa

„Wir als Deutsche Telekom sind stolz darauf, Teil des GAIA-X-Projekts zu sein. In enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern wollen wir ein europäisches Daten-Ökosystem aufbauen und so die europäische Daten-Souveränität sicherstellen“, sagte Claudia Nemat, im Telekom-Vorstand verantwortlich für Technologie und Innovation. „Jetzt brauchen wir schnell einen rechtlichen Rahmen mit klaren Regeln für den Datenaustausch. Darüber hinaus sollte der öffentliche Sektor die Nutzung eines föderierten GAIA-X-kompatiblen Cloud-Ökosystems durchsetzen.“

Die GAIA-X-Stiftung ist so angelegt, dass sie die Arbeit und Zusammenarbeit innerhalb der GAIA-X-Gemeinschaft lenkt und erleichtert. Sie wird ein gemeinsames Regelwerk entwickeln, um sicherzustellen, dass die Ziele, wie sie bisher im Rahmen des GAIA-X-Projekts definiert wurden, im Einklang mit der Europäischen Datenstrategie stehen. Sie wird eng mit anderen Initiativen zusammenarbeiten, um eine "Architektur der Standards" zu definieren, um deren Arbeit zu integrieren und die Interoperabilität und Portabilität von Infrastruktur, Daten und Anwendungen zu gewährleisten.