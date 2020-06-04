GAIA-X: großer Schritt für ein digitales Ökosystem in Europa
Der Aufbau von GAIA-X, der europäischen Cloud-Infrastruktur, hat am Donnerstag einen Meilenstein erreicht. Die Deutsche Telekom und 21 weitere Unternehmen und Organisationen aus Frankreich und Deutschland haben sich zu einer Dachorganisation zusammengeschlossen. Die nicht-kommerzielle GAIA-X Stiftung wird die Schaffung eines föderalen und dezentralisierten digitalen Ökosystems für Europa vorantreiben. Ziel ist es, digitale Souveränität, Datenverfügbarkeit, Interoperabilität, Portabilität, Transparenz und faire Beteiligung in Europa zu sichern.