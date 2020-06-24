Gründung der Deutschen Telekom IoT GmbH
Mit der Ausgründung des IoT-Geschäftes in eine selbständige GmbH zum 1. Juli 2020 will die Telekom am Markt schneller werden.
Mit der Ausgründung des IoT-Geschäftes in eine selbständige GmbH zum 1. Juli 2020 will die Telekom am Markt schneller werden.
Wettbewerber im IoT-Umfeld sind besonders beweglich und haben schlanke Entscheidungsstrukturen. Die eigenständige Deutsche Telekom IoT GmbH (kurz: DT IoT) soll die Position der Telekom in diesem Wachstumsmarkt stärken.
Die neu gegründete DT IoT verantwortet das gesamte IoT-Geschäft der Deutschen Telekom - vom technischen Vertrieb über das Lösungsdesign bis zur Produktion.