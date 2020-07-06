Gartner: T-Systems führend im Bereich Hybrid Infrastructure Management

In der im Juni veröffentlichten Analyse bewertete Gartner die Umsetzung und strategische Vision für Outsourcing von Rechenzentren und das Angebot von hybriden Infrastrukturdiensten von 20 europäischen Anbietern. Im einzelnen analysierten die Experten von Gartner
- Rechenzentrums-Outsourcing
- Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS)
- Private Cloud Managed Services
- Gemanagte Services für Mainframe
- Gemanagte Services für ERP-Hosting
- Transformation von Rechenzentren
- Cloud-Migrationsdienste
- Infrastruktur-Services
- Remote Infrastructure Management (RIM)
- Managed Services für Edge-Rechenzentren.
Gartner erklärte dazu: „Diese komplexen Funktionen und Dienste für Rechenzentren basieren zunehmend auf gemanagten virtuellen Private-Cloud-Diensten sowie Public-Cloud-Diensten der Hyperscaler.“
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