Gartner: T-Systems führend im Bereich Hybrid Infrastructure Management

In der im Juni veröffentlichten Analyse bewertete Gartner die Umsetzung und strategische Vision für Outsourcing von Rechenzentren und das Angebot von hybriden Infrastrukturdiensten von 20 europäischen Anbietern. Im einzelnen analysierten die Experten von Gartner

Rechenzentrums-Outsourcing

Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS)

Private Cloud Managed Services

Gemanagte Services für Mainframe

Gemanagte Services für ERP-Hosting

Transformation von Rechenzentren

Cloud-Migrationsdienste

Infrastruktur-Services

Remote Infrastructure Management (RIM)

Managed Services für Edge-Rechenzentren.

Gartner erklärte dazu: „Diese komplexen Funktionen und Dienste für Rechenzentren basieren zunehmend auf gemanagten virtuellen Private-Cloud-Diensten sowie Public-Cloud-Diensten der Hyperscaler.“

Den vollständigen Bericht finden Sie hier .