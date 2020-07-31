Gewerbegebiet von Schwieberdingen erhält Glasfaser

Die Gemeinde Schwieberdingen blickt auf eine lange Geschichte zurück, in der Handel- und Gewerbetreibende immer eine wichtige Rolle spielten. Klar, dass Schwieberdingen deshalb auch in der Zukunft für Unternehmen attraktiv bleiben möchte. Damals hatte der der Ort den Beinamen „das Dorf an der Straße“, denn die alte Römerstraße war die wichtigste Straße des Landes und eine Hauptverbindung zwischen Rhein und Donau. Die heutige B 10 war seit jeher eine rege befahrene Reichs- und Handelsstraße. Gewerbe wie Gasthäuser, Schmiede, Wagner und Sattler hatten eine wichtige Bedeutung für die durchziehenden Heere, Kauf- und Handelsleute. Wegen der verkehrsgünstigen Lage sind heute zahlreiche Industrieunternehmen in Schwieberdingen angesiedelt. Neben der Robert Bosch GmbH auch zahlreiche Automobilzulieferer.

Glasfaseranschlüsse machen Standort attraktiv

„Eine schnelle Internetanbindung mit ausreichender Bandbreite ist heutzutage ein wesentliches Standortkriterium für jedes Unternehmen jedweder Branche. Mit dieser zukunftsfähigen Infrastruktur wird die Attraktivität des Gewerbestandortes Schwieberdingen weiter gestärkt“, sagt Bürgermeister Nico Lauxmann. Über 20 Unternehmen im Gewerbegebiet haben sich im Vorvermarktungszeitraum bereits für das schnelle Netz entschieden. Rund 120 Gewerbetreibende können bei Abschluss eines Vertrages Anschluss ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom erhalten. „Ganz gleich ob Großkonzern oder Kleinunternehmer, für alle stehen nun die gleichen Möglichkeiten offen, um im modernsten Glasfasernetz nahezu unbegrenzt Bandbreite zur Verfügung zu haben“, sagt Viktor Kostic, Geschäftsführer des Zweckverbands Kreisbreitband Ludwigsburg.

Modernste Technik für die Digitalisierung

Die Telekom wird im Zuge des Ausbaus über sieben Kilometer Glasfaser verlegen, sechs Glasfaser-Netzverteiler aufstellen und die Unternehmensstandorte direkt an das Glasfasernetz anbinden. „Wir freuen uns, unseren Geschäftskunden in Schwieberdingen zukünftig Glasfaseranschlüsse im Gewerbegebiet anbieten zu können. Wir werden das Projekt zügig umsetzen und die Betriebe mit modernster Technik versorgen. Wir bieten den Unternehmen damit die beste Infrastruktur für die Digitalisierung,“ sagt Joachim Otto, Leiter Außendienst Infrastrukturvertrieb Südwest der Deutschen Telekom. Das Angebot auf Glasfaser reicht vom asymmetrischen 100 MBit/s-Geschäftskundenanschluss bis zum symmetrischen 1 GBit/s-Anschluss.

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