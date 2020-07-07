Wenn Bello ausreißt

Es ist ein Schock für jeden Hundebesitzer: Einmal nicht aufgepasst, schon rennt der Vierbeiner los. Kein Pfeifen kann ihn stoppen. Kein Rufen holt den Hund zurück. Der Hund ist weg und bleibt es. Was folgt, ist eine nerven-aufreibende Suche - begleitet von Hoffen und Bangen, den Ausreißer schnell wiederzufinden. In jedem Jahr entlaufen mehrere Tausend Tiere. Die Gründe sind vielfältig. Manche wittern Wild und sind nicht mehr zu halten. Bei anderen reicht ein ungewohntes Geräusch und sie sind weg.

GPS-Tracker ortet das vermisste Tier

Was Zuhause schon schlimm genug ist, wird im Urlaub schnell zum Alptraum. Der Hund kennt die Gegend nicht gut genug, um alleine zurückzufinden. Ebenso ist der Besitzer im Ausland häufig auf sich gestellt. Und je näher der Abreisetag rückt, umso größer wird die Angst. Was tun, wenn der Hund nicht rechtzeitig gefunden wird? Urlaub verlängern und weitersuchen? Trotzdem abreisen? Damit solche Fälle glücklich enden, wurde „Combi Protect“ entwickelt. Das ist eine Lösung, mit der sich Hunde auf dem Smartphone orten und wiederfinden lassen.

Funktioniert daheim ebenso wie im Urlaub

Und so funktioniert‘s: Ein GPS-Tracker am Halsband oder am Brustgeschirr erfasst die Positionsdaten des Hundes. Diese gelangen via SIM-Karte über das Netz der Telekom an das Smartphone des Besitzers. Über die dazugehörige App sieht er den Aufenthaltsort seines Vierbeiners. Läuft der Hund weiter, wird seine Route in Echtzeit übertragen. Eine Wegbeschreibung führt den Besitzer zu seinem Tier. Das funktioniert in Deutschland ebenso wie im EU-Ausland sowie der Schweiz, Norwegen und Island. Voraussetzung ist eine Mobilfunkversorgung und der Empfang eines GPS-Signals.

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Die Virtuelle Hundeleine

Und damit es gar nicht erst zur Suche kommt: Mit einem digitalen Zaun definiert der Hundehalter ebenfalls über die App einen sicheren Bereich wie beispielsweise den eigenen Garten. Solange sich das Tier in dieser Zone aufhält, ist alles in Ordnung. Überschreitet es aber mit dem Tracker diese Grenze, alarmiert das Smartphone automatisch seinen Besitzer. Dieser kann sofort reagieren.

Geeignet vom Dackel bis zur Dogge

Um für die Anforderungen des Alltags bestens gerüstet zu sein, hat der GPS-Tracker ein nässegeschütztes ABS-Gehäuse. Eine Silikonhülle schützt zusätzlich. Er wiegt 33 Gramm und ist für Hunde ab vier Kilogramm geeignet. Für die Nutzung des Trackers ist die Buchung des Tarifs Smart Connect S erforderlich.