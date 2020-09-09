Servicemobil: Telekom bringt Service noch näher zu den Kunden

Trotz Corona – Kunden schätzen den direkten Kontakt

Der Grundgedanke dabei ist, den Service wieder näher zu den Menschen zu bringen. Wer erinnert sich noch an den Bücherbus oder den rollenden Bäcker? Der Telekom Kundenservice bringt diese Idee zurück in die Zukunft: Das brandneue Servicemobil kommt in abgelegenere Regionen, in denen kein Telekom Shop in direkter Nähe ist.

„Wir wollen unseren Kunden einen tadellosen Service bieten. Um dieses Ziel zu erreichen, rücken wir näher an unsere Kunden heran. Ein Beispiel dafür ist das Servicemobil. In der Testphase wollen wir herausfinden, ob die Menschen dieses innovative Angebot annehmen und wir den Kunden direkter und schneller vor Ort helfen können“, sagt Ferri Abolhassan, Service-Chef der Deutschen Telekom. Echt bequem, dass sich der Besuch im Servicemobil gleich mit den Besorgungen im Supermarkt verbinden lässt. Das rollende Servicecenter kommt an hochfrequentierten Orten wie auf Parkplätzen vor Einkaufszentren zum Einsatz.

Ein erster Test ist bereits erfolgreich im Juli im rheinland-pfälzischen Boppard gelaufen. Jetzt geht es weiter in Nordrhein-Westfalen: Am 11. und 12. September fährt das Servicemobil nach Niederkrüchten im Landkreis Viersen. Dort steht es auf dem Kundenparkplatz vom Getränkemarkt Trinkgut im Gewerbering 19, 41372 Niederkrüchten. Kunden und Nichtkunden können in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr vorbeikommen und ihre Anliegen und Fragen klären. Schutz der Kunden und Mitarbeiter steht an oberster Stelle: Das Servicemobil hat ein umfassendes Hygienekonzept.

Was erwartet die Kunden im Servicemobil?

Ein Blick hinein verrät: Das Servicemobil ist ein voll ausgestattetes mobiles Servicecenter. Es besteht aus einem Zugfahrzeug und einem Anhänger mit drei Beratungsplätzen. Davon ist einer barrierefrei. Um uns vor der Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, werden alle Schutzmaßnahmen eingehalten. Die Beratung erfolgt hinter Plexiglasscheiben mit Mundschutz und Mindestabstand. Die Mitarbeiter an Bord lösen Kundenanliegen direkt vor Ort. Und sie bleiben dran, bis der Fall gelöst ist. Ob es Fragen zum Heimnetzwerk oder der monatlichen Rechnung sind, eine Störung am eigenen Anschluss vorliegt oder der Tarif angepasst werden soll: Die Berater im Servicemobil sorgen dafür, dass jeder jederzeit an der digitalen Welt teilhaben kann. Kurz: Mit dem Servicemobil der Telekom ist auch in entlegenen Regionen jeder #dabei.