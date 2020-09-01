Superkraft Mensch – Warum der Mensch im Service den Unterschied macht

Wir leben in einer Servicegesellschaft: Ob im Supermarkt, im Restaurant, in der Bankfiliale, beim Hausarzt oder in der Bahn, wir sind ständig umgeben von Service. Drei von vier Arbeitnehmern in Deutschland sind inzwischen im Dienstleistungssektor beschäftigt. Und die Branche wächst weiter! Neben Qualität und Preis entscheiden begeisternde Serviceerlebnisse – auch an der Hotline – immer häufiger über die Gunst des Kunden. Dieser wurde jedoch über Jahrzehnte hinweg aus den Augen verloren. Die Callcenter-Ära kannte nur ein Schlagwort: Effizienz.

Service mit Menschen im Mittelpunkt

Den Menschen und seine individuellen Bedürfnisse wieder in den Mittelpunkt zu stellen, ist daher das erklärte Ziel von Ferri Abolhassan, Service-Chef von Telekom Deutschland. Der promovierte Informatiker ist sich sicher: Digitale Tools sind im Kundenservice heute unverzichtbar. Aber wenn es drauf ankommt, ist der Mensch die Superkraft, die den Unterschied macht. In Momenten, in denen Fingerspitzengefühl gefragt ist, kann keine noch so weit entwickelte künstliche Intelligenz der natürlichen Intelligenz das Wasser reichen.

„Was wir im Intelligenzvergleich zwischen Mensch und Maschine unterschätzen – und kleinreden -, ist unsere originäre menschliche Fähigkeit zur Emotion.“ Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher

Im neuen Bookazine „Superkraft Mensch“ von Ferri Abolhassan beleuchten 17 Experten aus verschiedenen Blickwinkeln und Bereichen, wie Unternehmen begeisternde Kundenerlebnisse schaffen und Service von Menschen für Menschen gestalten. Sie alle inspiriert die Frage, inwieweit der Mensch sich von der Technik erst emanzipieren muss, damit er mit seiner Empathie und Leidenschaft, Vielfalt und Kreativität einen herausragenden Service leisten kann.

Der spannende Mix aus Gastbeiträgen und Interviews richtet sich an jeden, dem Service beruflich oder privat eine Herzensangelegenheit ist – also auch an den Kunden selbst.

video

Titel : Superkraft Mensch – Warum der Mensch im Service den Unterschied macht

Erscheinungstermin : 1. September 2020

Verlag : Frankfurter Allgemeine Buch