TEDx am 17. September: Seien Sie dabei
Kann der technische Fortschritt unsere Zukunft besser und nachhaltiger gestalten? Dazu im Livestream bei TEDx: Frank Thelen, Hendrik Streeck und weitere Fachleute.
Kann der technische Fortschritt unsere Zukunft besser und nachhaltiger gestalten? Dazu im Livestream bei TEDx: Frank Thelen, Hendrik Streeck und weitere Fachleute.
Der Mensch im Mittelpunkt der digitalen Transformation: „Experience Digital Humanity” - darum geht es beim TEDx in Bonn am 17. September 2020 ab 17 Uhr. Diskutiert wird auf Englisch. Die Online-Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle. Sie findet ohne Publikum in der Telekom-Zentrale in Bonn statt, wird aber live gestreamt.
„TED“ steht für Technology, Entertainment, Design. Der Name geht auf eine alljährliche Innovations-Konferenz in Kalifornien zurück. Andere Organisatoren können eigene Konferenzen unter dem Namen TEDx abhalten, so wie der Verein „Save the World“ zusammen mit der Telekom in Bonn. Diesmal im Talk:
Um 20.15 Uhr laden die Veranstalter zu einer weiteren digitalen Gesprächsrunde ein. Es geht um die Frage: „Crisis as an opportunity for digitization?“ Die Gäste sind Torsten Brodt, Leiter Commercial Management Telekom Deutschland, Yannick Hofmann, Angela Richter Prof. Dr. Dirk Messner. Moderation: Nick Nuttall.
Hier geht es zur Registrierung für TEDx und Gesprächsrunde. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet in englischer Sprache statt. Weitere Informationen finden Sie hier .