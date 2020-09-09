TEDx am 17. September: Seien Sie dabei

Der Mensch im Mittelpunkt der digitalen Transformation: „Experience Digital Humanity” - darum geht es beim TEDx in Bonn am 17. September 2020 ab 17 Uhr. Diskutiert wird auf Englisch. Die Online-Veranstaltung ist kostenlos und offen für alle. Sie findet ohne Publikum in der Telekom-Zentrale in Bonn statt, wird aber live gestreamt.

„TED“ steht für Technology, Entertainment, Design. Der Name geht auf eine alljährliche Innovations-Konferenz in Kalifornien zurück. Andere Organisatoren können eigene Konferenzen unter dem Namen TEDx abhalten, so wie der Verein „Save the World“ zusammen mit der Telekom in Bonn. Diesmal im Talk:

Yannick Hofmann (Medienkünstler und stellvertretender Direktor des Hertz-Labors am ZKM ),

Prof. Dr. Dirk Messner (Präsident des Umweltbundesamtes ),

Nick Nuttall (Direktor für internationale strategische Kommunikation beim Earth Day Network und der Klimaplattform We Don't Have Time ),

Angela Richter (Theaterregisseurin, Autorin ),

Daniel Sproll (UX-Designer und Mitgründer von Realities.io ),

Prof. Dr. Hendrik Streeck (Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Universität Bonn) und

Frank Thelen ( Visionär und Investor).

Weitere Gesprächsrunde im Anschluss

Um 20.15 Uhr laden die Veranstalter zu einer weiteren digitalen Gesprächsrunde ein. Es geht um die Frage: „Crisis as an opportunity for digitization?“ Die Gäste sind Torsten Brodt, Leiter Commercial Management Telekom Deutschland, Yannick Hofmann, Angela Richter Prof. Dr. Dirk Messner. Moderation: Nick Nuttall.

Hier geht es zur Registrierung für TEDx und Gesprächsrunde. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet in englischer Sprache statt. Weitere Informationen finden Sie hier .