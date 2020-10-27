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Digitale Demokratie – The new way of Politik?

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Parteitage via Videochat. Bundestagswahl per Online-Portal. Ist das bald Realität? Wie verändern digitale Prozesse Politik und Demokratie? 

Digitale Demokratie – The new way of Politik?
Unsere Moderatorin Nadine Kreutzer in unserem virtuellen Netzgeschichten TALK „Wie digital darf Demokratie sein?".

Am Puls der Zeit sein, das heißt immer mehr auch: sich im digitalen Raum bewegen. Denn ob eLearning, Videotelefonie oder Gaming – viele Bereiche des Lebens spielen sich online ab. Und wie sieht es mit der Politik aus? Erst neulich in unserem Netzgeschichten-Talk blickte fluxFM-Moderatorin Nadine Kreutzer auf digitale Zukunftsszenarien. Ob und wie sie die Parteienlandschaft und unsere Demokratie prägen, diskutierte sie mit Prof. Dr. Jeanette Hofmann, Leiterin der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Michael Kellner, Politischer Bundesgeschäftsführer beim Bündnis 90/Die Grünen, und Philipp Sälhoff, Geschäftsführer der polisphere GmbH.


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Technologie & Innovation Politik und Regulierung