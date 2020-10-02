Positionspapier Open BNG

Telekommunikationsbetreiber benötigen einen neuen, gemeinschaftsorientierten Branchenansatz, der Disaggregation und Automatisierung nutzt, um Breitbandnetzwerke der nächsten Generation effektiver und effizienter zu entwerfen, zu bauen und einzusetzen. Offene Hardware und Open-Source-Software mit offenen, gut spezifizierten APIs bieten die Grundlage, um die Entwurfsprinzipien mit den gewünschten signifikanten OPEX- und CAPEX-Reduzierungen zu erfüllen. In dem Positionspapier werden die Motivation, die Ziele und die wichtigsten Einsatzszenarien der Betreiber vorgestellt und ein Aufruf an die Branche gerichtet, sich den kooperativen Lösungen zum Aufbau einer Gemeinschaft anzuschließen, sie zu erweitern und zu stärken, um diese Ziele zu erreichen.

Dieses Positionspapier ist ein gemeinsamer Beitrag von BT, Deutsche Telekom, Telefónica und Vodafone.