Telekom@School – Bildung per Breitbandanschluss
Digitale Bildung – das heißt auch: technisch gut ausgestattete Schulen. Und hier hilft die Telekom. Mit einem schnellen Netz für beste Lernerfolge.
Digitale Bildung – das heißt auch: technisch gut ausgestattete Schulen. Und hier hilft die Telekom. Mit einem schnellen Netz für beste Lernerfolge.
Die digitale Teilhabe im Sinne von #DABEI ist der zentrale Anspruch der Telekom. Das gilt besonders auch für Schulen. Deshalb bietet die Telekom ein breit verfügbares Angebot an schnellen Internet-Anschlüssen. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein vielfältiges Portfolio für die Digitalisierung der Schulen: von der Ausstattung wie digitalen Tafeln zu Cloud-Lösungen für virtuelle Zusammenarbeit und Wissensmanagement und Tools wie Videokonferenz-Systeme. mehr ...