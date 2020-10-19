Telekom@School – Bildung per Breitbandanschluss

Die digitale Teilhabe im Sinne von #DABEI ist der zentrale Anspruch der Telekom. Das gilt besonders auch für Schulen. Deshalb bietet die Telekom ein breit verfügbares Angebot an schnellen Internet-Anschlüssen. Ergänzt wird dieses Angebot durch ein vielfältiges Portfolio für die Digitalisierung der Schulen: von der Ausstattung wie digitalen Tafeln zu Cloud-Lösungen für virtuelle Zusammenarbeit und Wissensmanagement und Tools wie Videokonferenz-Systeme. mehr ...