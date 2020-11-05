Smart City Trends

Beste Voraussetzungen für die Digitalisierung im öffentlichen Sektor: Die Technologie steht bereit, die notwendigen Fördermittel können abgerufen werden. Digitalisierung ist ein Muss: Das zeigt die Pandemie mit ihren Auswirkungen für Gesellschaft und Wirtschaft, ebenso die immer deutlicheren, spürbaren Anzeichen des Klimawandels. Die Digitalwirtschaft kann zu einem lebenswerteren Umfeld beitragen - Hand in Hand mit Politik, Städten und Kommunen. Wie das geht, erläutert Michael Frank, Leiter Smart City bei der Telekom.

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