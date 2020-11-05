Smart City Trends
Für die Stadt der Zukunft stehen die Zeichen dieses Jahr auf „grün”. Städte und Kommunen können und sollten jetzt digital durchstarten.
Für die Stadt der Zukunft stehen die Zeichen dieses Jahr auf „grün”. Städte und Kommunen können und sollten jetzt digital durchstarten.
Beste Voraussetzungen für die Digitalisierung im öffentlichen Sektor: Die Technologie steht bereit, die notwendigen Fördermittel können abgerufen werden. Digitalisierung ist ein Muss: Das zeigt die Pandemie mit ihren Auswirkungen für Gesellschaft und Wirtschaft, ebenso die immer deutlicheren, spürbaren Anzeichen des Klimawandels. Die Digitalwirtschaft kann zu einem lebenswerteren Umfeld beitragen - Hand in Hand mit Politik, Städten und Kommunen. Wie das geht, erläutert Michael Frank, Leiter Smart City bei der Telekom.