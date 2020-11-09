Telekom bietet Chatbot gegen Hass im Netz
Hass im Netz geht uns alle an – Privatpersonen, Institutionen, Politik und Unternehmen. Die Deutsche Telekom engagiert sich für ein demokratisches, respektvolles Miteinander im Netz und für mehr digitale Zivilcourage. Sie ruft gemeinsam mit vielen Organisationen auf, Betroffene von Cybermobbing zu schützen sowie sich gegen Hass im Netz zu positionieren und begleitet die Initiative mit einer Aufklärungskampagne in TV, Radio, Kino, Print, Online und sozialen Netzwerken. Die Telekom möchte den Opfern mit Hilfsangeboten zur Seite stehen. Denn Betroffene wissen oft nicht, an wen sie sich wenden können. Sie wünschen sich mehr Aufklärung, präventive Maßnahmen und praktische Unterstützung.