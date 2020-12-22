Apple Music jetzt auch über Alexa auf Smart Speakern der Telekom per Sprache steuern
Pünktlich zur Weihnachtszeit hat Amazon seinen Sprachdienst Alexa auf den Smart Speakern der Telekom um eine weitere Highlight-Funktion erweitert.
Pünktlich zur Weihnachtszeit hat Amazon seinen Sprachdienst Alexa auf den Smart Speakern der Telekom um eine weitere Highlight-Funktion erweitert.
Apple Music ist ab sofort mit Alexa auf den Smart Speakern verfügbar. Apple Music-Abonnenten können Alexa einfach per Spracheingabe bitten, ihre Lieblingssongs (über 70 Millionen), Alben und Playlists abzuspielen — und zwar komplett werbefrei.
Damit ist Telekom der dritte Smart Speaker-Anbieter nach Amazon Echo und Sonos, bei dem Apple Music auf Alexa in Deutschland verfügbar ist.
Apple Music Nutzer können nun über „Einstellungen“ in der Alexa App ihren Musikdienst einfach und schnell einrichten. Der Apple Music-Skill kann zudem im Alexa Skill Store im Internet aktiviert werden.