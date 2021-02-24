Deutsche Telekom erneut im Bloomberg Gender Quality Index (GEI)

Die Deutsche Telekom AG wurde in den diesjährigen Index aufgenommen, weil es einen von Bloomberg festgelegten globalen Schwellenwert erreicht oder überschritten hat. Der Name des GEI ist Programm: Sein Untertitel lautet: „Investieren Sie in eine gleichberechtigtere Zukunft“. Dieser Index spiegelt ein hohes Maß an Offenlegung und Gesamtleistung in den fünf Säulen des Rahmenwerks wider.

Im Jahr 2021 wurde der GEI erweitert. Er umfasst aktuell 380 Unternehmen aus 44 Ländern und Regionen. Darunter sind erstmals auch Firmen mit Sitz in Indonesien und auf den Bermudas. Die Unternehmen stammen aus einer Vielzahl von Branchen, wie die Automobilindustrie, das Bankwesen, die Konsumgüterindustrie, das Ingenieur- und Bauwesen sowie der Einzelhandel. Der GEI bringt Transparenz in die geschlechtsspezifischen Praktiken und Richtlinien börsennotierter Unternehmen und vergrößert die Bandbreite der für Investoren verfügbaren Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG). Die umfassende, transparente GEI-Bewertungsmethodik ermöglicht es Investoren, die Leistung von Unternehmen zu bewerten und mit anderen Unternehmen der Branche zu vergleichen.

Der Referenzindex misst die Gleichstellung der Geschlechter über fünf Säulen: weibliche Führung und Talent-Pipeline, Lohngleichheit und geschlechtsspezifische Lohnparität, integrative Kultur, Richtlinien gegen sexuelle Belästigung und frauenfreundliche Marke.

Die Aufnahme der T-Aktie seit 2018 in den globalen und branchenübergreifenden Index würdigt die guten Leistungen der Deutschen Telekom AG in Bezug auf Gleichberechtigung.

Der nachfolgende Link führt direkt auf die Seite von Bloomberg mit Informationen zum Index Set up und Fragebogen.