Das "Telekom hilft Labor" feiert Geburtstag

Immer wieder neue Produkte und Dienste für Privatkunden ebenso wie für Geschäftskunden stehen seit 2016 im Telekom hilft Labor auf dem Prüfstand. Getestet wird in geschlossenen und manchmal auch in öffentlichen Gruppen. Dabei heißt es Fehler und Vorschläge sammeln. Diese fließen sorgfältig dokumentiert an die Produktverantwortlichen zurück - und das schon in der Beta-Phase.

Das Labor sorgt ständig für den direkten Kontakt zwischen Kundinnen und Kunden, Produktmanagement, Entwicklern und Herstellern. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus den Tests können die Verantwortlichen zum Beispiel fundiertere Entscheidungen darüber treffen, ob ein Produkt überhaupt eingeführt werden soll. Häufig können Expert*innen Fehler schon vor einem Launch beheben und natürlich geht es bei den Tests auch immer um das beste Kundenerlebnis und eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit. Laborgründerin Siegrun Schmidt-Rowold ist stolz auf den lebendigen Austausch: „Das Telekom hilft Labor ist keine Trockenübung und keine Monitoring-Maschine, es ist das pralle Leben. Es sind genau die Menschen beteiligt, für die wir unsere Produkte bauen: unsere Kundinnen und Kunden!“

Gemeinsames Testen schweißt zusammen

Doch das Telekom hilft Labor ist nicht nur ein Ort zum Testen und Weiterentwickeln von Produkten, sondern auch ein Treffpunkt. Viele Nutzer und Nutzerinnen haben ein umfangreiches Wissen. Schön, wenn sie dann auf Gleichgesinnte stoßen. Nicht selten haben sich Tester und Testerinnen über das Labor kennengelernt und Freundschaften geschlossen. Kein Wunder also, dass es in dieser Community manchmal richtig familiär zugeht. Siegrun Schmidt-Rowold erzählt: „Bei uns geht’s um Teamgeist. Telekom Expert*innen und Kund*innen arbeiten gemeinsam daran, dass unsere Produkte noch besser werden! Wir haben viel Spaß miteinander, auch wenn neue Bugs oder fehlende Features schon mal nervig sein können.“ Das bestätigen auch Bernd Meyer, der 2018 den Laborkittel übergeworfen hat, und Nils Tristan Koch, der im letzten Jahr als weitere Verstärkung hinzugekommen ist.

Auf die nächsten fünf Jahre!

Das kleine, aber schlagkräftige Laborteam hat große Ziele: die Laborreichweite zu erhöhen, jüngere Testerinnen und Tester für die Community zu begeistern und noch mehr Kundinnen und Kunden in die Produktentwicklung einzubeziehen. Wer mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen auf www.telekom.de/telekom-hilft-labor