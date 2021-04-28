Aktion: Telekom Tarife für Kids, Teens und Twens noch attraktiver

Wer einen MagentaMobil Young Tarif oder eine Family Card Kids & Teens neu abschließt, kann sich freuen. Die Telekom spendiert in diesen Tarifen für 24 Monate die Option StreamOn Social & Chat. Im Aktionszeitraum vom 3. Mai bis zum 28. Juni buchen die Kund*innen einfach die Option kostenlos zu ihrem Vertrag hinzu. Junge Leute nutzen damit deutschlandweit soziale Medien und Messengerdienste mobil, ohne dass das verbrauchte Datenvolumen auf das Inklusivvolumen des Tarifs angerechnet wird. Gleiches gilt für Bestandskund*innen, die eine Family Card Kids & Teens bereits nutzen oder einen MagentaMobil Young Vertrag nach dem 19. April 2017 abgeschlossen haben. Zusätzlich sparen alle, die einen MagentaMobil Young Tarif im Aktionszeitraum neu abschließen, zwölf Monate lang zehn Euro Grundgebühr.

Damit werden die MagentaMobil Young Tarife besonders attraktiv. Für gerade einmal 29,95 Euro monatlich gibt es im MagentaMobil Young M jede Menge Leistung. Der Tarif beinhaltet eine Telefon-, SMS- und HotSpot-Flatrate. Dazu gibt es die kostenlos zubuchbaren Optionen StreamOn Gaming, StreamOn Musik & Video sowie StreamOn Social & Chat. Zudem beinhaltet der Tarif 12 GB Highspeed-Volumen für das schnelle Surfen im größten 5G Netz Deutschlands. Nach dem ersten Jahr der 24-monatigen Vertragslaufzeit kostet der MagentaMobil Young M 39,95 Euro monatlich. Buchen können ihn alle jungen Leute unter 28 Jahre.

An Kinder und Teenager zwischen 6 und 17 Jahren richtet sich die Family Card Kids & Teens. Sie kann mit einer Laufzeit von einem Monat flexibel als Zweitkarte zu einem bestehenden MagentaMobil Laufzeitvertrag hinzugebucht werden. Im monatlichen Preis von 9,95 Euro surft der Nachwuchs mit 3 GB Highspeed-Volumen im 5G Netz der Telekom. Bei MagentaEINS Kunden verdoppelt sich das Volumen. Zusätzlich gibt es bis Ende Juli einmal monatlich ein Datengeschenk der Telekom in Höhe von 25 GB, das das Lernen auf Distanz erleichtern soll. Hinzu kommt die kostenlose Nutzung der Option StreamOn Social & Chat. Ein Altersnachweis ist für die Buchung erforderlich.